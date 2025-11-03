Katy Perry provoca indignación tras lanzar su pastel de cumpleaños al suelo

La cantante vuelve a estar en el centro de la conversación digital, pero esta vez no por un lanzamiento musical ni por su rol en televisión.

La cantante estadounidense Katy Perry ha sido duramente cuestionada después de que se viralizara un video de su celebración de cumpleaños número 41, donde se observa cómo arroja su pastel al suelo durante una fiesta con su equipo. El gesto, que aparentemente pretendía ser una broma, terminó desatando un debate sobre el desperdicio de comida, el maltrato laboral y la falta de empatía en la industria del entretenimiento.

En las imágenes filtradas se ve a Perry cantando junto a sus bailarines, quienes rodeaban el gran pastel decorado especialmente para la ocasión. En un intento de sorprender a uno de ellos, la artista lanzó la torta hacia un miembro del staff; sin embargo, este logró esquivarla y el pastel terminó desplomándose directamente contra el piso del salón. El ambiente festivo se transformó de inmediato en silencio incómodo y miradas desconcertadas.

Lo que más molestó a los usuarios fue lo que ocurrió después: algunos integrantes del equipo se vieron tomando del piso porciones del pastel como parte del juego improvisado, ya que no se cortó ni sirvió nada antes del incidente. Para muchos espectadores, la escena evocó dinámicas de poder problemáticas y una actitud que trivializa el trabajo ajeno y los alimentos.

Mientras algunos fans defendieron a la intérprete de “Roar” y lo calificaron como un episodio “inofensivo y divertido”, cientos de comentarios tildaron el comportamiento de “clasista”, “humillante” y “desconsiderado”. El debate escaló hasta convertirse en uno de los temas más comentados en X y TikTok.

Entre las reacciones, una generó particular impacto. Una usuaria identificada como Katherine Jayne afirmó que su madre fue la persona encargada de hornear el pastel que terminó en el piso. Según relató, el trabajo fue realizado con dedicación y entusiasmo ante la oportunidad de colaborar con una estrella de la talla de Katy Perry.

“Mi mamá fue quien horneó este pastel. Estaba tan emocionada por la oportunidad de hacerle un pastel a Katy Perry y le dedicó tanto tiempo. De verdad estoy confundida y molesta porque no entiendo por qué lo hizo”, escribió la mujer recibiendo una gran recepción de comentarios.

El mensaje, que rápidamente acumuló apoyo y empatía, intensificó la polémica. Para muchos usuarios, el hecho de que se tratara de un pastel artesanal y hecho especialmente para la ocasión agravó la percepción de irrespeto y frivolidad.

El incidente abrió un hilo más amplio sobre el comportamiento de celebridades en eventos privados y la relación entre figuras públicas y su personal de trabajo. Varios comentarios destacaron que, aunque la intención fuera humorística, el impacto visual y simbólico fue desafortunado: comida desperdiciada, empleados recogiendo restos del suelo y un producto elaborado con esfuerzo tirado sin reparos.

Otros recordaron que no es la primera vez que una estrella enfrenta reacciones por actitudes consideradas arrogantes durante celebraciones privadas, lo que alimenta el debate sobre cultura de privilegio y responsabilidad pública de las celebridades.

Hasta el momento, Katy Perry no ha emitido un comunicado oficial ni ha respondido públicamente a la controversia. Sus seguidores esperan que la artista aborde el tema, ya sea para ofrecer disculpas o para contextualizar el video. No obstante, la conversación sigue activa y el clip continúa circulando en múltiples plataformas.

La industria del entretenimiento está acostumbrada a los debates virales, pero este caso se conecta con una sensibilidad creciente hacia el valor de los recursos, el respeto por el trabajo artesanal y el trato justo a los equipos detrás de las cámaras. Lo que pudo haber sido una simple broma de cumpleaños terminó convertido en una lección pública sobre percepción, responsabilidad y empatía en tiempos donde nada pasa desapercibido frente a una cámara.