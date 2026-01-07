Britney Spears se viraliza tras un incidente inesperado durante un baile

La artista volvió a captar la atención mundial tras compartir un video en su cuenta de Instagram que rápidamente se hizo viral, no solo por su contenido visual, sino por el contexto emocional que lo rodea.

La cantante estadounidense Britney Spears, de 44 años, publicó una grabación en la que aparece bailando con un vestido transparente al ritmo de “I Am”, canción interpretada por Christina Aguilera, lo que generó una oleada de reacciones entre seguidores y críticos.

El clip incluyó un momento inesperado cuando la artista sufrió un percance con su vestuario durante la coreografía. Spears decidió mantener el video en línea y cubrir su pecho con un emoji de flor rosa, gesto que no pasó desapercibido para sus seguidores. En el texto que acompañó la publicación, la cantante explicó la situación con un mensaje que escribió parcialmente en francés: “Encontré algo en mi equipaje… bueno, ya saben… ¡Nunca publiqué esto! Bueno, da igual, decidí reconsiderarlo. Dios mío, lo había olvidado por completo… maldita sea”.

Lejos de tratarse de una publicación aislada, Spears complementó el contenido con otros videos donde aparece bailando con un vestido rosa claro y, en contraste, moviéndose al ritmo de música clásica. Estas rutinas forman parte de una práctica habitual de la artista, quien durante años ha utilizado el baile como una forma de expresión personal en redes sociales.

No es la primera vez que sus publicaciones generan debate. En ocasiones anteriores, la cantante ha respondido directamente a los comentarios negativos que cuestionan su forma de expresarse. En 2021, dejó clara su postura frente a las críticas con una frase contundente: “Si no quieres ver mi precioso trasero bailando en mi sala de estar o no está a la altura de tus estándares… ¡ve a leer un maldito libro!”.

La elección de una canción de Christina Aguilera también despertó curiosidad, considerando la compleja relación que ambas estrellas han tenido a lo largo de los años. Sin embargo, Spears ha reconocido públicamente la influencia de Aguilera en su carrera y en el pasado la describió como “una mujer bella y poderosa”.

Más allá del video, la artista compartió recientemente un mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia su familia. En una publicación navideña, deseó una feliz Navidad, aunque tardía, a los familiares que, según sus palabras, nunca le faltaron al respeto ni le causaron “daños o traumas imposibles de reparar”. Muchos seguidores interpretaron este mensaje como un reproche directo a sus padres y hermanos.

La distancia con parte de su familia fue evidente durante las fiestas. Spears pasó la Navidad en Los Ángeles junto a su hijo menor, Jayden James, de 19 años, mientras que su hijo mayor, Sean Preston, de 20, viajó a Luisiana para reunirse con su tía Jamie Lynn Spears y su abuela Lynne Spears. Desde que la cantante perdió la custodia de sus hijos en 2008, tras una serie de episodios legales y de conducta errática, la relación con ellos ha atravesado múltiples altibajos.

En 2022, ambos jóvenes afirmaron que su madre les provocó trauma emocional y, un año más tarde, se mudaron a Hawái junto a su padre, Kevin Federline, y su madrastra, Victoria Prince. Aun así, una persona cercana a Spears aseguró que la artista vivió como algo especial haber compartido la Navidad con Jayden, experiencia que le devolvió parte del ánimo.

La propia Spears ha abordado esta situación con franqueza en sus redes sociales: “Siempre he suplicado y gritado por una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre les he pedido casi suplicando que formen parte de mi vida”.

Por su parte, Federline también se pronunció al respecto y defendió el vínculo entre la cantante y sus hijos: “Ellos absolutamente aman a su madre, siempre lo han hecho y siempre lo harán. Siempre he querido que tengan una conexión con su madre, como la que yo tengo con la mía”, afirmó, señalando que su libro más reciente buscó facilitar ese acercamiento.

Durante 2024, se documentaron varios encuentros entre Spears y Jayden, incluyendo una ceremonia religiosa y reuniones en la residencia de la artista en Los Ángeles. En contraste, su relación con su padre, Jamie Spears, sigue siendo prácticamente inexistente, mientras que los lazos con su madre y su hermana continúan siendo frágiles. No obstante, mantiene contacto con su hermano Bryan Spears y una prima, en medio de un proceso personal que sigue desarrollándose bajo la mirada pública.