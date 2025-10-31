Cristian Castro rompe el silencio sobre su madre Verónica Castro: “Hubo jaloneos y empujones”

Durante años, el presunto episodio de violencia entre el artista y su progenitora, alimentó rumores, titulares y especulaciones.

Ahora, el cantante decidió abordar públicamente el tema y aclarar lo ocurrido, negando de manera contundente que haya agredido físicamente a la icónica actriz mexicana, tal como diversas versiones mediáticas afirmaban desde hace casi dos décadas.

En un reciente encuentro con medios, Cristian Castro reconoció que sí existió un momento tenso entre él y su madre, originado por el desacuerdo de Verónica respecto a una de sus relaciones sentimentales. Sin embargo, fue enfático al negar cualquier agresión grave: “No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo; bueno, no estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que la situación que vivimos juntos fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca, nunca para nada golpes”.

El intérprete de Azul también defendió su vínculo afectivo con la actriz y descartó que alguna vez hubiese perdido el control al punto de pegarle a su madre: “Imagínense ustedes si yo en algún momento voy a perder el control y empezar a golpear y menos a mi madre; tuve varias fricciones con mi vieja y yo la quiero tanto, mi mamá representa algo muy grande, yo también para ella, somos como un objeto que es nuestro, yo soy suyo y ella es mía”.

La distancia entre madre e hijo coincidió con el polémico matrimonio del cantante con Valeria Liberman, con quien se casó en 2004 tras una relación marcada por idas y vueltas. La unión no solo generó tensión mediática, sino también un quiebre emocional dentro de la familia Castro.

Desde el año 2000 hasta 2009, la historia de Cristian y Valeria atravesó periodos de romance, rupturas y reconciliaciones, mientras Verónica manifestaba públicamente su desaprobación hacia la relación. En declaraciones pasadas, la actriz expresó abiertamente su falta de afinidad con la abogada argentina: “Siento que Cristian es una pérdida total. Por eso este dolor tan grande… Yo sentí que ella no me soportaba. Además, yo se lo dije (a Valeria) y frente a sus papás, que no había química entre nosotras. Yo hablo claro”.

El tema recobró fuerza en febrero de 2024 cuando Yolanda Andrade afirmó que sí hubo agresión física e incluso aseguró haber llevado a Verónica Castro al hospital: “¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá, que la agarró a patadas, que yo la llevé al hospital? Que cante muy bonito, mis respetos, muy bonito, qué padre, pero qué esperas”.

Aunque reconoció no haber presenciado directamente el incidente, Andrade relató que acompañó a Verónica después del supuesto altercado: “No estaba presente, hubiera cometido un error muy grande si hubiera estado presente, pero yo la llevé al hospital. Nunca me imaginé vivir una cosa así porque hasta dormida levantaba los brazos”.

Pese a sus fuertes palabras, también aseguró que superó el tema con el paso del tiempo: “Si se lo perdonó su mamá, que no se lo perdone yo. No tengo por qué perdonar a nadie, digo, no me compete. En su momento, como era mi pareja (Verónica Castro), sí me dolió mucho”.

La familia Castro es una de las más influyentes y polémicas del entretenimiento latino, y cada declaración reabre un caso que mezcla emociones, relaciones complejas, amor filial y fama. Aunque Cristian busca cerrar el tema, el debate continúa alimentado por versiones encontradas y una historia que sigue captando la atención del público.

Lo cierto es que el artista enfatiza que, aunque hubo tensión y discusiones, el vínculo con su madre permanece y su versión apunta a reconciliación y afecto. Con estas declaraciones, intenta zanjar uno de los episodios más controversiales de su vida personal, una narrativa donde la familia y el escrutinio público se han entrelazado durante años.