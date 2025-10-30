El Señor de los Anillos | Elijah Wood sorprende en una boda temática en Hobbiton

Lo que comenzó como una boda soñada para dos fanáticos de la saga terminó convirtiéndose en un momento épico digno de la Tierra Media.

El actor Elijah Wood, conocido por su papel como Frodo Bolsón, sorprendió a una pareja al aparecer inesperadamente en su boda temática celebrada en el icónico set turístico de Hobbiton, en Nueva Zelanda.

La ceremonia, que tuvo lugar en Matamata, estaba cuidadosamente inspirada en el universo creado por J.R.R. Tolkien y en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson. Los novios, Sharik y Jessica Burgess-Stride, no podían creer lo que veían cuando, en medio del acto legal, Wood se acercó al altar.

“Fue un día muy lluvioso, pero la lluvia paró durante aproximadamente 30 minutos y realizamos la ceremonia”, relató Sharik al Waikato Herald. “Al principio pensé ‘no, no puede ser él’, luego ‘¡oh, sí, es él!’”, añadió, recordando el momento en que reconoció al intérprete del Hobbit más famoso del cine.

Elijah Wood llegó vestido con sencillez y una actitud humilde. Saludó a los recién casados con un apretón de manos y un afectuoso “felicitaciones”, quedándose unos minutos para tomarse fotos antes de continuar su recorrido por el set junto a un grupo de visitantes.

El celebrante Terry Fergusson, testigo del inesperado encuentro, confirmó el gesto del actor: “Fue muy amable y solo quiso felicitar a la pareja”. Según explicó, el ingreso no estaba planificado y nadie en la organización sabía que uno de los protagonistas de la saga aparecería de sorpresa.

El gerente general de turismo de Hobbiton, Shayne Forrest, aseguró que fue la primera vez que algo así sucedía en el famoso escenario neozelandés. “Mientras a veces recibimos visitas de actores y otros invitados especiales, unirnos a la celebración de una boda fue un absoluto debut y resultó muy especial”, comentó al medio local.

Forrest explicó que Wood se encontraba en Nueva Zelanda para participar en la Armageddon Expo en Auckland junto a otros miembros del elenco, y aprovechó la oportunidad para volver al set que marcó su carrera.

Hobbiton, que cada año acoge alrededor de 100 bodas, jamás había vivido una tan mágica. Con sus 44 casas hobbit originales y los paisajes verdes que evocan la Comarca, el sitio se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país y un punto de peregrinación para los fans de Tolkien.

La celebración de Sharik y Jessica fue un homenaje en cada detalle: desde los votos hasta la ambientación, todo incluía referencias a El Señor de los Anillos y El Hobbit. El 90% de los invitados asistió caracterizado como habitantes de la Tierra Media, con capas, orejas puntiagudas y accesorios artesanales.

“Soy fan de la saga desde niño”, contó Sharik, quien ha visitado Hobbiton en cinco ocasiones y colecciona mapas, tallas y objetos inspirados en las películas. Aunque su compromiso inicial no fue temático, la idea de celebrar la boda en ese lugar se volvió irresistible cuando su pareja aceptó.

La fotógrafa Cath Ullyett, encargada de capturar el evento, relató cómo logró inmortalizar el encuentro con el protagonista de la saga: “No quería imponerse, pero con un poco de ánimo se unió y todos lo recibieron con entusiasmo”, contó sobre Wood.

El propio actor, sorprendido por la dedicación de los asistentes, exclamó: “¡Es increíble, todos están vestidos como hobbits!”, antes de posar para varias fotos con los novios y agradecerles por el cálido recibimiento.

El momento quedará grabado en la memoria de los recién casados y en la historia del set de filmación. “Muchas gracias por venir”, alcanzó a decir Sharik mientras posaban juntos para una selfie.

Para quienes estuvieron presentes, la aparición de Elijah Wood no fue solo una coincidencia, sino un recordatorio del espíritu que hizo de El Señor de los Anillos una historia inmortal: la magia de los encuentros inesperados y el poder de compartir momentos extraordinarios.

Así, Hobbiton volvió a demostrar que, incluso fuera de la ficción, la Comarca sigue siendo un lugar donde los sueños y los hobbits cobran vida.