Jessica Alba hace oficial su romance con Danny Ramírez en Australia

La actriz y empresaria estadounidense Jessica Alba, de 44 años, confirmó su relación con el actor Danny Ramírez, de 33, al compartir su primera fotografía juntos en Instagram. En la imagen, ambos aparecen tomados de la mano mientras bajan unas escaleras hacia la playa de Byron Bay, Australia, un gesto discreto pero suficiente para poner fin a los rumores que circulaban desde hace meses.

“Byron Bay”, fue el breve texto con el que Alba acompañó la publicación, junto a un corazón azul, dejando que la imagen hablara por sí sola.

En la misma publicación, la protagonista de Sin City y Los Cuatro Fantásticos aparece con un conjunto marrón de top bandeau y falda a juego, sandalias blancas, gorra y una pequeña bolsa cruzada. En otra de las fotos, la actriz posa meditando frente al mar sobre una toalla colorida, proyectando serenidad y equilibrio, una señal clara de la etapa de renovación emocional que atraviesa tras su reciente divorcio.

La publicación confirmó lo que los paparazzi ya habían adelantado. Desde julio, Jessica Alba y Danny Ramírez fueron vistos vacacionando en Cancún, México, pocas semanas después de conocerse la separación de Alba del productor Cash Warren, con quien estuvo casada durante 15 años.

La actriz presentó oficialmente la solicitud de divorcio en febrero de 2025, después de anunciar la ruptura en diciembre del año anterior. De su matrimonio nacieron tres hijos: Honor Marie (16), Haven Garner (13) y Hayes (7). Según fuentes cercanas citadas por medios estadounidenses, la separación fue amistosa y ambos mantienen una crianza compartida centrada en el bienestar de sus hijos.

Por su parte, Danny Ramírez ha ganado reconocimiento por su papel en Top Gun: Maverick (2022), junto a Tom Cruise, y por su participación en la serie de Marvel The Falcon and the Winter Soldier. Con una carrera en ascenso y una presencia cada vez más frecuente en la gran pantalla, Ramírez se perfila como uno de los actores latinos más prometedores de Hollywood.

Aunque la pareja evitó hacer apariciones oficiales en un principio, ya se habían mostrado juntos en el estreno de la película Valentina en el Outdoor Art Club de Mill Valley, California, a comienzos de octubre. Sin embargo, en aquel momento decidieron no posar como pareja, manteniendo un perfil discreto.

La confirmación pública llega mientras Jessica Alba se encuentra filmando en Australia su nuevo proyecto cinematográfico, “The Mark”, un thriller de espionaje en el que interpreta a Eden, una agente encubierta que adopta una identidad falsa para infiltrarse en una red política corrupta.

Durante su estadía en el país oceánico, la actriz ha sido vista recorriendo Currumbin y Burleigh Heads, dos de las zonas más exclusivas de la costa este australiana. Según el Courier Mail, se hospeda cerca de Currumbin, un destino frecuentado por celebridades internacionales. Uno de los lugares más lujosos de la zona, Currumbin Treehouse, ofrece vistas panorámicas al mar, piscina y sauna. Incluso el músico Sting lo describió en una ocasión como “un lugar pacífico, hermoso e inspirador”.

Más allá de su relación, Alba también ha compartido en sus redes sociales una faceta más relajada. En las últimas semanas publicó varias fotografías en bikini y selfies en la playa, mostrando un estilo natural y despreocupado. En una de ellas, incluso levantó ligeramente la parte inferior de su traje de baño, un gesto poco habitual en ella que sorprendió a sus seguidores.

Con esta nueva etapa, Jessica Alba parece reencontrarse consigo misma. Tras años dedicados a su familia y a su empresa, The Honest Company, la actriz combina ahora trabajo, bienestar y una nueva ilusión amorosa al lado de un actor que comparte su misma pasión por el cine.

Mientras continúa el rodaje en Australia, la intérprete ha dejado claro que no teme empezar de nuevo y que está viviendo un momento de plenitud. Su publicación, sencilla pero poderosa, resume esa energía: nuevos comienzos, nuevas emociones y la libertad de volver a amar sin esconderlo.