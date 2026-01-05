Dove Cameron y Damiano David se comprometen: así es el anillo que selló la promesa

Dove Cameron y Damiano David anunciaron oficialmente su compromiso. Tras semanas de especulaciones, la actriz y cantante estadounidense, de 29 años, y el líder de la banda italiana Måneskin, de 26, confirmaron que tienen planes de matrimonio luego de casi dos años de relación. La noticia fue compartida directamente por la pareja a través de redes sociales y rápidamente se volvió viral.

La confirmación llegó el 3 de enero, cuando Cameron publicó en Instagram una serie de fotografías para celebrar el Año Nuevo. En las imágenes, la artista aparece sonriente junto a Damiano David y deja ver un llamativo anillo de compromiso. Junto a las postales, escribió una frase breve pero contundente: “Mi parte favorita de estar viva, feliz año nuevo”. El mensaje fue suficiente para despejar cualquier duda y desatar una avalancha de felicitaciones por parte de fans y colegas de la industria.

Sin embargo, los rumores sobre un posible compromiso no eran nuevos. Desde octubre, seguidores atentos habían notado un brillante anillo en el dedo anular de Cameron cuando la pareja fue fotografiada por paparazzi durante un viaje a Sídney. En ese momento, ni la actriz ni el músico confirmaron la noticia, lo que alimentó aún más la expectativa en redes sociales.

El anillo elegido por Damiano David se convirtió rápidamente en tema de conversación. La joya presenta un diamante de forma cuadrada, rodeado por un delicado halo de pequeñas piedras tanto alrededor de la gema central como en la banda. Expertos citados por el Daily Mail analizaron el diseño y ofrecieron detalles técnicos. En octubre, la joyera británica Laura Taylor, especialista en anillos de compromiso y bodas en Lorel Diamonds, explicó que la piedra parecía tener entre 3 y 4 quilates. Además, destacó que “los diamantes de corte cushion son una opción romántica, conocidos por sus esquinas suaves y redondeadas y su aspecto de inspiración vintage”.

En cuanto a su valor, la experta estimó que “un anillo como este podría valer fácilmente más de 150.000 libras (alrededor de 300.000 dólares), si el diamante es natural y de calidad excepcional”. Una elección que, según los especialistas, se aleja de las tendencias más comunes entre celebridades actuales y refuerza el carácter personal del gesto.

La historia de amor entre Cameron y David comenzó lejos de los reflectores románticos. En una entrevista con Cosmopolitan, la actriz reveló que su primer encuentro tuvo lugar en los MTV Video Music Awards de 2022, donde ambos estaban nominados en la misma categoría. Tras ese cruce inicial, coincidieron en otros eventos de la industria musical y finalmente volvieron a encontrarse en los VMAs de 2023.

Según Cameron, la relación avanzó con cautela. “Ambos veníamos de situaciones en las que habíamos sido muy dañados y somos personas muy sensibles. Cuando nos conocimos, no estábamos buscando nada”, explicó. Y añadió: “Fue todo muy lento, con preguntas casi de entrevista durante ocho horas antes de que finalmente fuera como: ‘¿Entonces nos tomamos de la mano ahora?’”.

La pareja hizo pública su relación en septiembre de 2023 y debutó oficialmente en la alfombra roja en febrero de 2024, durante la tradicional Pre-Grammy Gala organizada por Clive Davis. Desde entonces, ambos han hablado abiertamente sobre el significado que tiene este vínculo en sus vidas. Cameron explicó a PEOPLE por qué decidió compartir su romance pese a sus temores: “Si alguien que está en el colegio, o que es abogado, enfermera o trabaja en una cafetería puede publicar una foto con su pareja y compartir las partes normales y hermosas de su vida, ¿por qué debería ser diferente para nosotros?”.

Damiano David, por su parte, también se mostró entusiasmado al hablar de la relación. “Estoy tan enamorado. Nos mostramos nuestra música y diría que somos muy afortunados porque ella ama la música y yo amo su música. Realmente conecto con eso. Es muy divertido”, afirmó. Más adelante, como invitado en un programa de SiriusXM’s Hits 1, definió su vínculo con Cameron como el “romance más saludable” que había tenido.

Ambos llegan a este compromiso luego de relaciones mediáticas en el pasado. Dove Cameron estuvo comprometida con Ryan McCartan en 2016 y más tarde mantuvo una relación de cuatro años con Thomas Doherty. Damiano David, en tanto, estuvo seis años en pareja con la modelo italiana Giorgia Soleri, hasta su separación en 2023. Hoy, su compromiso marca un nuevo capítulo en sus vidas y consolida una de las parejas más seguidas del pop internacional.