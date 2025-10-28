Kim Kardashian responde a las críticas contra su hija North West tras tatuajes polémicos

El atrevido estilo fue parte de un juego con sus amigas durante un paseo en jet privado, pero bastó para desatar una intensa conversación en redes.

Kim Kardashian volvió a convertirse en el centro de conversación en redes sociales, esta vez no por su estilo o proyectos empresariales, sino por defender públicamente a su hija mayor, North West, de 12 años, tras una ola de críticas por su reciente look en TikTok.

En los videos publicados en la cuenta compartida @kimandnorth, la joven apareció luciendo tatuajes faciales falsos, una estrella debajo del ojo derecho, su nombre escrito en cursiva sobre la mejilla izquierda, un piercing nasal falso, una parrilla dental negra y el cabello trenzado con puntas teñidas de azul.

Medios como Daily Mail Australia titularon: “North West, de 12 años, preocupa a los fans con su nueva imagen”, lo que generó miles de comentarios. Sin embargo, Kim Kardashian fue contundente al responder desde la misma cuenta:

“Eso no tiene ningún problema”, escribió la empresaria, dejando claro que no ve nada inapropiado en el juego estético de su hija.

Su mensaje fue respaldado por cientos de usuarios que defendieron a la adolescente. Uno comentó: “Me alegra que las redes sociales no existieran cuando estaba pasando por mi fase de descubrimiento como adolescente. Internet está loco, amigo.” Otro ironizó: “Gran noticia para los desempleados sin hijos: North West está pasando por una fase preadolescente.” Y un tercero añadió: “Es solo una niña jugando a disfrazarse con sus amigas… ¿cuál es el problema?”

Los videos mostraban a North y dos amigas más con atuendos similares, trenzas de colores, henna en las manos y piercings falsos. La escena reflejaba creatividad, diversión y una evidente complicidad entre ellas.

Pese a la polémica, la interacción entre madre e hija en redes sociales continúa siendo constante y natural. Hace apenas unos días, Kim y North compartieron un divertido video bailando con pelucas, mientras Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian-Jenner, se unió a la diversión usando pistolas de agua.

Esta no es la primera vez que Kim defiende la libertad de expresión y el estilo personal de North. En una entrevista con el pódcast Call Me Daddy, la empresaria habló sobre cómo maneja las críticas que recibe cuando su hija experimenta con la moda: “Es realmente difícil e interesante porque todos los niños llevan las mismas cosas. Pero luego mi hija intenta usarlo y pienso, ‘OK, nunca más lo volveremos a usar’. Desafortunadamente, cometimos ese error frente a todo el mundo.”

Te puede interesar: Taylor Swift tiene una doble oficial que gana más de $500 por hora

Te puede interesar: Hailey Bieber rompe el silencio sobre los ataques transfóbicos en su contra

No obstante, Kardashian también subrayó que confía plenamente en el buen juicio y la dulzura de su hija: “Al final del día, sé que es una niña muy buena y dulce. Me escucha, pero en otras áreas pienso, ‘Cariño, si quieres el cabello azul, que sea’. Eso la hace feliz, y nunca le quitaría esa creatividad.”

Kim, de 45 años, comparte a North, Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6) con su ex esposo Kanye West, y ha sido clara respecto a su rol como madre: “Solo pienso que cualquiera que esté criando hijos, especialmente cuatro niños por mi cuenta, está haciendo lo mejor que puede. Yo hago lo mejor que puedo.”

El episodio no solo expone la presión mediática que enfrentan los hijos de celebridades, sino también la postura firme de Kim Kardashian frente a la crianza moderna. Para ella, el objetivo principal no es proyectar una imagen perfecta, sino fomentar la felicidad, la autenticidad y la seguridad emocional de sus hijos, incluso cuando eso despierte controversia.

Con su respuesta, Kim reafirmó que en su hogar la creatividad y la expresión personal tienen un lugar central, recordándole al público que North West no es más que una preadolescente experimentando con su identidad, algo completamente natural, aunque bajo la lupa del mundo entero.