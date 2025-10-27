Hailey Bieber rompe el silencio sobre los ataques transfóbicos en su contra

La modelo ha demostrado, una vez más, por qué es una de las voces más influyentes y empáticas del mundo del entretenimiento.

En un reciente episodio del podcast In Your Dreams, conducido por el actor y comediante Owen Thiele, la modelo habló abiertamente sobre los ataques que recibe en redes sociales, en particular aquellos que la acusan o comparan con una mujer transgénero. Su respuesta, lejos de ser defensiva, fue un poderoso mensaje de respeto, aceptación y orgullo.

Durante la charla, publicada el pasado viernes, Bieber explicó que nunca ha entendido por qué algunas personas consideran que decirle que parece una mujer trans es un insulto. Con serenidad, la modelo de 27 años afirmó: “¿Por qué me sentiría insultada por esa etiqueta?”, y añadió que, para ella, los comentarios que intentan usar esa comparación como burla solo refuerzan su admiración por las personas trans. “Son algunas de las más hermosas del mundo”, aseguró.

Sus palabras, pronunciadas sin dramatismo pero con profunda convicción, reflejan una postura firme frente al odio digital. En un contexto donde los discursos discriminatorios proliferan en redes sociales, Hailey Bieber ha optado por responder con empatía. “No entiendo por qué eso sería un insulto”, insistió, subrayando que su percepción de las comparaciones no es negativa, sino un recordatorio de la belleza y la valentía de quienes rompen los estereotipos de género.

La modelo y empresaria destacó que las mujeres y los hombres trans merecen el mismo nivel de respeto y admiración que cualquier otra persona. Con ello, no solo defendió la dignidad de la comunidad LGBTQ+, sino que desmontó la lógica del insulto con un mensaje claro: la identidad de género no es motivo de burla, sino de reconocimiento. “Cuando alguien dice que parezco una mujer trans, solo escucho a alguien diciéndome que soy hermosa”, afirmó.

Su intervención no pasó desapercibida. En cuestión de horas, fragmentos del podcast se viralizaron y los comentarios de apoyo inundaron las redes. Cientos de usuarios aplaudieron su madurez emocional y su capacidad para transformar ataques en afirmaciones positivas. “Hailey tiene una fortaleza admirable”, escribió una seguidora en X, mientras otros destacaban su coherencia con los valores que ha defendido desde hace años.

Fiel a su estilo, Bieber también abordó el tema con un toque de humor. En medio de la conversación, lanzó una frase que rápidamente se convirtió en tendencia: “Parece que van a necesitar un nuevo ataque”. Con esa declaración, la modelo dejó claro que los comentarios transfóbicos no tienen poder sobre su autoestima ni sobre su discurso público.

Esta no es la primera vez que Hailey demuestra su apoyo a la comunidad LGBTQ+. En 2023, se unió a una carta abierta promovida por la organización GLAAD, dirigida a los principales ejecutivos de plataformas digitales, Mark Zuckerberg (Meta), Elon Musk (X/Twitter), Neal Mohan (YouTube) y Shou Zi Chew (TikTok), en la que se pedía adoptar medidas más firmes contra el odio, el acoso y la desinformación en línea hacia las personas LGBTQ+.

El documento denunciaba el aumento de teorías conspirativas y contenido dañino que ponía en riesgo la seguridad y la dignidad de esta comunidad. Bieber se sumó a una lista de celebridades que también firmaron la iniciativa, entre ellas Laverne Cox, Ariana Grande, Elliot Page, Alyssa Milano, Shawn Mendes y Camila Cabello, reafirmando su compromiso con la creación de espacios digitales más seguros y respetuosos.

Su mensaje reciente en In Your Dreams refuerza esa misma línea de acción: la de una mujer consciente del poder de su voz, que no se deja intimidar por los ataques y que elige responder con empatía y firmeza. En tiempos donde el discurso de odio sigue siendo un problema global, Hailey Bieber propone un cambio de narrativa: convertir los insultos en oportunidades para promover la aceptación.

Su declaración final lo resume todo: “No hay nada malo en que me comparen con una mujer trans. Lo único que escucho es que soy hermosa”. Con esa frase, Hailey no solo responde a sus detractores, sino que también envía un mensaje poderoso a millones de personas que luchan por el respeto a su identidad.