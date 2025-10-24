Eminem: mujer asegura ser su esposa y acaba arrestada en un restaurante

El nombre del artista ha vuelto a los titulares por un episodio digno de una película surrealista.

Una mujer fue arrestada tras negarse a pagar la cuenta de un restaurante, alegando que el rapero era su esposo y que él “tenía dinero ilimitado” para cubrir sus deudas.

Según informó TMZ el 23 de octubre, la detenida fue identificada como Jennifer Kleber, de 54 años, residente en Silver Springs. El hecho ocurrió el lunes pasado en el restaurante Darrell’s Dog Gone Good Diner, donde Kleber disfrutó un desayuno completo compuesto por tostadas francesas, una hamburguesa con tocino y queso, un refresco y una leche con chocolate. Al momento de recibir la cuenta, que ascendía a 27,55 dólares, la mujer se negó a pagar, asegurando que Marshall Bruce Mathers III, nombre real de Eminem, “se haría cargo del gasto”.

De acuerdo con el informe policial citado por el medio estadounidense, la mujer afirmó que el rapero ya había pagado sus cuentas en ocasiones anteriores y que “no había motivo para preocuparse, porque él tiene dinero ilimitado”. Los empleados del local, desconcertados por la situación, intentaron razonar con ella antes de llamar a las autoridades.

El gerente del restaurante reconoció a Kleber, pues ya había sido vista en el establecimiento en otras ocasiones y, según testigos, habría intentado comer sin pagar previamente. Ante la reincidencia, el personal decidió llamar a la policía local, que llegó al sitio pocos minutos después.

Al ser interrogada por los agentes, Kleber insistió en su versión y reiteró que estaba casada con Eminem, por lo que él debía “responder por sus cuentas”. Sin embargo, los oficiales no creyeron su historia y procedieron a arrestarla por estafa a un establecimiento, un delito menor en el estado de Florida. Posteriormente, fue trasladada al Marion County Jail, donde permanece bajo custodia.

Te puede interesar: Janet Jackson exigió a Tupac Shakur una prueba de sida antes de filmar un beso en 'Poetic Justice'

Te puede interesar: Exmilitar finge su muerte y asiste a su propio funeral para descubrir quién lo amaba realmente

Este curioso episodio coincidió con otra noticia que ha mantenido al rapero en el centro de la atención mediática: su presunto romance con Karina Malota, su estilista personal. Según TMZ, Malota, quien ha colaborado con artistas como Snoop Dogg, 50 Cent y Robin Thicke, mantiene una relación sentimental con Eminem desde hace varios meses.

Radicada en Michigan, la estilista ha trabajado estrechamente con el rapero en videoclips, sesiones de grabación y campañas fotográficas. En redes sociales, actualmente privadas, ha expresado su admiración por el intérprete de Lose Yourself, a quien describió como “un genio de su pueblo natal”.

La noticia de esta relación generó un gran revuelo entre los seguidores del artista, conocido por mantener una vida amorosa herméticamente privada. Desde su tormentoso divorcio con Kimberly Scott, madre de su hija Hailie Jade, el rapero se ha mantenido alejado de los escándalos sentimentales.

Sin embargo, el caso de Jennifer Kleber no es el primer incidente en el que el nombre del músico se ve vinculado con comportamientos obsesivos. En mayo de 2025, The Guardian reportó que Matthew David Hughes, un hombre de 32 años, fue condenado nuevamente tras violar los términos de su libertad condicional. Hughes había irrumpido en dos propiedades de Eminem en Detroit, en 2019 y 2020. En el segundo intento, el rapero lo sorprendió dentro de su casa y el intruso llegó a decirle que “había ido a matarlo”.

Aunque Eminem no se ha pronunciado sobre ninguno de estos casos recientes, los hechos reafirman el nivel de obsesión que aún despierta en algunos admiradores. Mientras tanto, el artista continúa enfocado en su carrera musical y en los nuevos proyectos que marcarán su regreso a los escenarios, lejos de las extravagantes historias que involucran a supuestas “esposas” y fanáticos fuera de control.