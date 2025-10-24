TikTok bloqueó a Rosalía por fumar y conducir: ¿Cuáles son las reglas de la aplicación?

La artista vuelve a ser el centro de atención, esta vez no solo por su música, sino por un incidente con la plataforma que interrumpió el lanzamiento de su esperado cuarto disco, LUX, programado para el 7 de noviembre.

TikTok decidió cortar su transmisión en vivo por infringir sus normas comunitarias, luego de que la cantante apareciera fumando y conduciendo durante el directo.

El evento, que había comenzado a las 20:45 horas, mostraba a la artista catalana preparándose junto a su equipo en una habitación antes de salir hacia la Plaza de Callao, en Madrid, donde cientos de seguidores la esperaban. Rosalía decidió desplazarse al lugar conduciendo su propio coche, en el que encendió un cigarrillo mientras hablaba con sus fans. Minutos después, TikTok interrumpió el directo y mostró un mensaje de advertencia por violación de sus políticas internas.

Sin embargo, Rosalía no dejó que el contratiempo arruinara su noche. Poco después, retomó la transmisión en Instagram, donde explicó brevemente lo ocurrido y continuó su conexión con los seguidores. En este nuevo directo, se la pudo ver llegar al centro de la capital escuchando música clásica, saludando a los fans y firmando camisetas a quienes la esperaban en los alrededores. Aunque la señal tuvo varios cortes por problemas de conexión, el entusiasmo no decayó: miles de personas siguieron el lanzamiento en tiempo real.

Finalmente, la artista llegó corriendo a los cines Callao, subió a uno de los balcones y dirigió la cuenta regresiva que culminó con la revelación de la portada de LUX en las pantallas gigantes de la plaza. El momento, acompañado de luces y aplausos, marcó oficialmente el inicio de una nueva era musical para la intérprete de Motomami.

Aunque TikTok no emitió un comunicado oficial sobre el caso, el mensaje mostrado en pantalla indicaba una “infracción de las normas de comunidad”. Según las políticas de la plataforma, están prohibidos los contenidos que promuevan conductas peligrosas o imitables que puedan poner en riesgo la integridad física de los usuarios.

En su apartado de seguridad, TikTok especifica que no se permite “retransmitir actividades que impliquen conducción temeraria o el uso de sustancias perjudiciales para la salud”, como fumar, salvo que el contenido cuente con una autorización especial previa. Estas restricciones buscan proteger a los espectadores, especialmente a los más jóvenes, de reproducir comportamientos que puedan ser dañinos.

Te puede interesar: Janet Jackson exigió a Tupac Shakur una prueba de sida antes de filmar un beso en 'Poetic Justice'

Te puede interesar: Exmilitar finge su muerte y asiste a su propio funeral para descubrir quién lo amaba realmente

La combinación de fumar y conducir en directo, aunque breve, habría bastado para que los moderadores de la red social interrumpieran la transmisión de la artista, como parte de sus mecanismos automáticos de detección de riesgo.

A pesar del incidente, Rosalía volvió a demostrar su dominio del ecosistema digital. La catalana ha sabido convertir cada aparición en una estrategia de comunicación impecable. Ya lo hizo con Motomami en 2022, cuando presentó el disco con un directo vertical adaptado a los smartphones, una apuesta innovadora que marcó un precedente en la industria musical.

Esta vez, la artista apostó por un formato híbrido que unía lo físico y lo digital: un viaje en directo hasta la plaza Callao para revelar su nuevo proyecto, acompañado de un despliegue visual a gran escala. Lo que parecía un obstáculo, el veto de TikTok, terminó generando aún más expectativa y conversación en redes sociales.

En poco más de una hora y media, Rosalía consiguió mantener a miles de espectadores conectados en Instagram, mientras otros tantos se reunían presencialmente para presenciar el evento. Una muestra más de su capacidad para reinventar el concepto de lanzamiento musical y mantener su marca en el punto más alto del panorama global.

Aunque la interrupción de TikTok generó rumores sobre una posible “cancelación”, lo cierto es que el corte obedeció a una aplicación directa de las normas de seguridad de la plataforma. Rosalía, por su parte, aprovechó el momento para convertir un contratiempo en tendencia, reafirmando su lugar como una de las artistas más versátiles e inteligentes de la industria.

Con LUX, Rosalía promete una nueva etapa de evolución artística. Y, una vez más, lo ha hecho dejando claro que, incluso cuando las redes la silencian, su voz sigue resonando en todas partes.