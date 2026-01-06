Guillermo del Toro recibe premio en Palm Springs y revela una dolorosa pérdida familiar

El mexicano protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la temporada de premios al revelar públicamente el fallecimiento de su hermano mayor durante la ceremonia de los Premios de Cine de Palm Springs.

El reconocido cineasta Guillermo del Toro fue homenajeado con el Visionary Award, un reconocimiento a su trayectoria y capacidad creativa, pero el ambiente de celebración se transformó en un espacio de profunda emoción cuando decidió compartir el difícil momento personal que atraviesa.

Visiblemente afectado, Del Toro subió al escenario en medio de una ovación y, antes de centrarse en su carrera o en sus proyectos actuales, hizo una confesión que silenció la sala: “Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí”. La frase, breve pero contundente, marcó el tono de un discurso cargado de sensibilidad y humanidad.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el director evitó profundizar en las circunstancias del fallecimiento, manteniendo la privacidad de su familia. Sin embargo, sí dejó claro que tanto él como sus seres queridos atraviesan un periodo de duelo profundo. Aun así, explicó que decidió asistir a la ceremonia porque el reconocimiento y la película que actualmente presenta guardan una estrecha relación con el proceso emocional que está viviendo.

Durante su intervención, Del Toro reflexionó sobre el duelo, el dolor y la capacidad humana de seguir adelante incluso en medio de la pérdida. En ese contexto, hizo referencia directa al mensaje central de su obra más reciente: “La película habla de una condición puramente humana; eso lo demuestra la última parte de la película, que dice que el corazón puede romperse, pero lo roto sigue vivo. Incluso un corazón roto bombea la sangre y te impulsa a seguir adelante”, expresó ante un público visiblemente conmovido.

El cineasta, ganador del Óscar y una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo, fue acompañado durante la gala por parte del elenco de Frankenstein, su ambicioso nuevo proyecto. Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth estuvieron presentes para respaldar al director en una noche que combinó reconocimiento profesional y dolor personal. A diferencia de otras ocasiones, Del Toro optó por no desfilar por la alfombra roja, una decisión que reflejó la intimidad del momento que atraviesa.

En su mensaje, el realizador también anticipó que podría ausentarse de algunos compromisos durante la intensa agenda de la temporada de premios. Sin embargo, dejó claro que su presencia en Palm Springs no fue casual ni protocolaria. “Puede que no esté en algunas funciones, pero no en esta”, señaló, subrayando la importancia emocional del evento.

Al cierre de su discurso, Del Toro compartió una reflexión que fue ampliamente aplaudida y que resonó tanto en la audiencia como en redes sociales. “Estoy aquí porque esto es familia. La vida te da una familia en el camino”, afirmó, destacando el valor de los vínculos que se construyen más allá de la sangre y que, en momentos difíciles, se convierten en un soporte fundamental.

El momento vivido por Guillermo del Toro en Palm Springs trascendió el ámbito cinematográfico y se convirtió en un testimonio de resiliencia. Su discurso recordó que incluso las figuras más consagradas enfrentan pérdidas profundas y que el arte, en muchos casos, se convierte en un refugio para procesar el dolor.

La revelación de la muerte de su hermano, hecha sin dramatismos excesivos pero con absoluta honestidad, fue recibida con respeto y empatía tanto por la industria como por el público. En una ceremonia dedicada a celebrar la visión y el talento, Del Toro ofreció una lección de humanidad que reafirmó por qué su voz sigue siendo una de las más respetadas del cine internacional.