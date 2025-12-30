Kim Kardashian recibe fuertes críticas de PETA por regalar cachorros en Navidad

La más reciente polémica alrededor de la celebridad no tiene que ver con moda, negocios o televisión, sino con bienestar animal.

La organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) lanzó una dura crítica pública contra la empresaria y celebridad tras la publicación de unas imágenes navideñas en Instagram que, lejos de generar ternura universal, provocaron una fuerte reacción en redes sociales y entre defensores de los animales.

Durante las celebraciones de Navidad, Kim Kardashian compartió en sus historias de Instagram una serie de fotografías en las que mostró que cada uno de sus hijos había recibido un cachorro como regalo. En una de las imágenes, se observan cuatro pequeños perros de raza Pomerania, dos de pelaje oscuro, uno color crema y otro sable acompañados del mensaje: “Cada niño recibió un cachorro”. Lo que para la celebridad fue un momento familiar especial, para PETA representó un mensaje problemático en un contexto de crisis de abandono animal.

La respuesta de la organización no tardó en llegar. En una declaración concedida a la revista PEOPLE el domingo 28 de diciembre, Ingrid Newkirk, fundadora de PETA, cuestionó abiertamente la decisión de la empresaria. “Los cachorros no son peluches, y es una verdadera lástima que Kim haya perdido la oportunidad de ser portavoz de los perros de refugio y en su lugar esté siendo justamente criticada en las redes sociales por eso”, afirmó Newkirk, refiriéndose directamente a la imagen de los cuatro cachorros entregados como obsequio navideño.

Más allá de la crítica puntual, Newkirk aprovechó el episodio para insistir en la importancia de la adopción y la esterilización como herramientas clave frente a la sobrepoblación animal. La fundadora de PETA señaló que tanto Kim Kardashian, de 45 años, como su hermana Khloé Kardashian, quien también regaló un perro a su familia durante las fiestas, podrían optar por alternativas más responsables en el futuro. “Llamen a PETA o a un refugio local la próxima vez”, sugirió.

La activista fue aún más allá al plantear acciones concretas que, a su juicio, podrían contribuir a reparar el impacto del mensaje difundido. “Pueden intentar hacer algunas enmiendas ahora enviando a sus hijos a ser voluntarios en un refugio local o pagando por un evento de adopción en un refugio local o al menos un día de esterilización para ayudar a detener la creciente crisis de cachorros sin hogar”, declaró Newkirk en la misma entrevista.

Hasta el momento de la publicación del informe de PEOPLE, un representante de Kim Kardashian no había respondido a las solicitudes de comentarios. Sin embargo, las imágenes compartidas por la empresaria dejan claro que la familia sumó cuatro nuevos miembros caninos durante las fiestas, todos ellos de raza Pomerania. Esta no es la primera vez que la socialité muestra a sus mascotas en redes sociales. A lo largo de los años, Kim y sus hijos han publicado fotografías junto a varios animales, incluidos lagartos como un dragón barbudo llamado Speed, además de otros Pomeranias que se incorporaron a la familia en 2019, entre ellos Sushi, uno de los más conocidos por sus seguidores.

Khloé Kardashian, por su parte, también generó comentarios al compartir el 25 de diciembre imágenes de un cachorro de labrador retriever negro, presentado como regalo navideño para su familia. El episodio volvió a poner bajo la lupa la relación de la familia Kardashian-Jenner con los animales. En conjunto, el clan ha tenido perros, gatos, reptiles e incluso caballos. Kylie Jenner es conocida por tener numerosos perros, mientras que Kendall Jenner es propietaria de un caballo llamado Arizona.

La controversia reabre un debate recurrente sobre la responsabilidad de las figuras públicas al mostrar este tipo de gestos en redes sociales. Para organizaciones como PETA, la influencia de celebridades como Kim Kardashian podría ser clave para promover la adopción en refugios y combatir el abandono animal, especialmente en épocas del año en las que los regalos impulsivos suelen terminar en decisiones poco sostenibles.