Santa Claus protagoniza una curiosa detención policial en Ohio días antes de Navidad

El incidente tuvo lugar el martes 23 de diciembre, cuando un agente del sheriff detectó un vehículo circulando a mayor velocidad de la permitida en una vía del condado.

Un insólito episodio navideño ocurrido en Ohio se volvió viral en redes sociales luego de que la Oficina del Sheriff del Condado de Fulton confirmara la detención de Santa Claus y la Sra. Claus por exceder el límite de velocidad, en un hecho que terminó con risas, advertencias y un final digno de las fiestas decembrinas.

Según informó oficialmente la Oficina del Sheriff del Condado de Fulton, el conductor iba “volando un poco demasiado rápido por el Condado de Fulton”, una situación que activó el protocolo habitual de control de tránsito.

Al acercarse al automóvil, el oficial se encontró con una escena inesperada: al volante estaba nada más y nada menos que Santa Claus, acompañado por la Sra. Claus en el asiento del copiloto. El momento quedó registrado por la cámara corporal del agente y posteriormente fue compartido por la propia oficina del sheriff en un comunicado acompañado del video.

Al reconocer al conductor, el agente no pudo evitar reaccionar con humor y sorpresa. “¡Santa!”, exclamó entre risas, antes de explicarle que había superado el límite de velocidad establecido en 55 millas por hora. Como en cualquier control rutinario, el oficial solicitó la licencia de conducir.

Mientras Santa descendía del vehículo para buscar su documentación, el agente bromeó diciendo: “¡Ahí van mis regalos!”, provocando carcajadas tanto del propio Santa como de la Sra. Claus, quien observaba la escena divertida desde el interior del automóvil.

Durante la verificación de los documentos, la atmósfera se mantuvo relajada y festiva. La Sra. Claus no solo rió durante el procedimiento, sino que también aprovechó el momento para inmortalizar la escena, tomando una fotografía de su famoso esposo junto al agente de policía.

Finalmente, el control concluyó sin sanciones formales. Santa Claus recibió únicamente una advertencia verbal. El agente fue claro pero cordial: “¡Santa! Baja la velocidad”. La respuesta no se hizo esperar y mantuvo el tono jocoso del encuentro: “Llamo a Rudolph por ti”, contestó Santa, haciendo referencia a su célebre reno.

La interacción continuó con otro comentario espontáneo por parte de la Sra. Claus, quien aclaró con simpatía: “Es Nick, ya sabes”, antes de entregar al agente un bastón de caramelo como gesto de agradecimiento y espíritu navideño.

La Oficina del Sheriff del Condado de Fulton resumió el episodio en una publicación en Facebook que rápidamente captó la atención del público. “No se emitió carbón, solo un recordatorio amistoso de que incluso los trineos necesitan reducir la velocidad”, señalaron en el mensaje oficial. La publicación cerró con un saludo acorde a la temporada: “¡La Navidad sigue en marcha! ¡Manténganse seguros y felices fiestas!”.

El video y las imágenes del curioso control de tránsito se difundieron ampliamente en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el tono humano y cercano del procedimiento, destacando el valor de combinar el cumplimiento de la ley con un mensaje positivo en fechas especiales.

Más allá de lo anecdótico, el episodio sirvió también como recordatorio sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, incluso en medio de la prisa y la emoción propias de la temporada navideña. En esta ocasión, Santa Claus logró continuar su ruta sin retrasos, con regalos a salvo y con una historia más que sumar a la magia de la Navidad.