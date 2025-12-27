Los Soprano: Ernest Heinz enfrenta 31 cargos por dispararle a una mujer

Un grave episodio de violencia armada en Nueva Jersey ha puesto en el centro de la atención judicial al actor y productor estadounidense relacionado con la serie.

El intérprete, de 46 años, enfrenta 31 cargos criminales luego de un tiroteo ocurrido el 11 de septiembre en Galloway Township, cerca del campus de la Universidad de Stockton, tras un altercado de tráfico que escaló de manera dramática.

De acuerdo con los reportes policiales, el hecho se originó durante un presunto episodio de furia al volante que derivó en una confrontación directa entre Heinz y una conductora. La discusión terminó con el uso de un arma de fuego, dejando a la mujer gravemente herida. El impacto del suceso fue inmediato: la víctima fue trasladada a un centro médico en estado crítico, mientras las autoridades activaban un cierre temporal del campus universitario por razones de seguridad, ante la búsqueda del sospechoso.

Aunque la mujer logró sobrevivir al ataque, las consecuencias podrían ser permanentes. Según se ha informado, enfrenta riesgos severos para su visión, especialmente en el ojo afectado. Días después del incidente, la víctima ofreció su testimonio a The Philadelphia Inquirer desde el Hospital Universitario Thomas Jefferson, donde continuaba su recuperación. En su relato, explicó el momento previo a la agresión: “Conozco a ese tipo de persona, porque trabajo en atención al cliente. Solo dije, ‘Gracias, señor’. Y él dijo que me quitaría la vida”. Luego añadió el pensamiento que la acompañó tras el ataque: “Estaba pensando, necesito sobrevivir a esto. Soy la única familia que mis hijos tienen en Nueva Jersey”.

Horas después del tiroteo, la policía de Galloway Township logró localizar y arrestar a Ernest Heinz en Port Republic, Nueva Jersey. La investigación no se detuvo ahí. Durante las diligencias posteriores, las autoridades hallaron armas de fuego en una unidad de almacenamiento vinculada al acusado, lo que amplió de manera significativa el alcance del caso y derivó en nuevos señalamientos penales.

Según la acusación formal, Heinz enfrenta 31 cargos, entre ellos intento de asesinato, asalto agravado y múltiples delitos relacionados con armas de fuego. Las autoridades sostienen que el actor habría disparado contra la víctima con un arma calibre .380 registrada a su nombre, información divulgada por Breaking AC. Además, se indicó que Heinz conducía un Honda CRV blanco que figuraba a nombre de su madre, detalle que también forma parte del expediente judicial.

El proceso legal avanza mientras el acusado se prepara para comparecer ante el tribunal el próximo 30 de enero, fecha clave en la que se espera que se definan los próximos pasos del caso. La gravedad de los cargos y la cantidad de evidencias recopiladas han convertido el expediente en uno de los más sensibles de la región en los últimos meses, tanto por la violencia involucrada como por el perfil público del imputado.

Ernest Heinz cuenta con una trayectoria en la industria del entretenimiento, especialmente en cine y videojuegos. Entre sus créditos figuran participaciones en producciones como J. Edgar, así como trabajos vinculados a la reconocida franquicia Resident Evil, incluyendo Resident Evil: The Darkside Chronicles y Resident Evil 5, donde colaboró como actor o modelo de personaje. Su nombre también ha sido asociado a Los Soprano, una de las series más influyentes de la televisión estadounidense.

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia armada, la furia vial y la responsabilidad legal de figuras públicas fuera de los reflectores. Mientras la investigación continúa y la víctima enfrenta un proceso de recuperación incierto, la justicia de Nueva Jersey deberá determinar la responsabilidad penal de Heinz en un episodio que dejó una comunidad en alerta y una familia marcada por las consecuencias de la violencia.