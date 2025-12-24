Chupetes para adultos: la tendencia que promete calma emocional y despierta alertas médicas

Lo que durante décadas fue un objeto exclusivo de la primera infancia hoy se ha transformado en un fenómeno digital inesperado.

Los chupetes para adultos se han convertido en una tendencia viral que se expande desde Asia hacia Occidente, impulsada por redes sociales como RedNote, Douyin y TikTok, donde miles de usuarios muestran cómo los utilizan como una herramienta para manejar el estrés, la ansiedad y otros hábitos difíciles de abandonar.

El auge de esta moda comenzó en plataformas chinas, pero en los últimos meses ha ganado fuerza en Estados Unidos y otros países. A diferencia de los chupetes infantiles tradicionales, estas versiones para adultos se caracterizan por su tamaño extragrande, materiales más resistentes y diseños llamativos. Algunos incluyen incrustaciones brillantes, colores personalizados y acabados estéticos que los convierten casi en un accesorio de estilo.

El mercado no es menor. Según datos citados por el South China Morning Post, algunas tiendas en línea aseguran vender más de 2.000 unidades al mes, con precios que oscilan entre 10 yuanes (1,40 dólares) y 500 yuanes (70 dólares), dependiendo del diseño y la calidad del producto.

La nueva tendencia viral: chupetes para adultos para “reducir el estrés”, ¿lo habíais oído? 😱



Hablamos de ello junto a Tania, Antonio y Nieves y vemos si de verdad funciona… o si es mejor apostar por otras formas de relajarnos 😂 pic.twitter.com/ZAEgmnPy2I — Upeka (@upeka_oficial) November 3, 2025

Quienes defienden el uso de estos dispositivos aseguran que ofrecen beneficios psicológicos reales. Entre los argumentos más frecuentes están la mejora del sueño, la reducción del estrés, el apoyo para dejar de fumar, la regulación de la respiración y un aumento en la concentración, especialmente en personas con TDAH. Un usuario explicó su experiencia al medio chino The Cover: “Cuando estoy bajo presión en el trabajo, chupo el chupete y siento que me sumerjo en una sensación de seguridad de la infancia”.

Otro testimonio señala su utilidad para combatir la adicción a la nicotina. “Me proporciona comodidad psicológica y me hace sentir menos inquieto durante los periodos en que dejo de fumar”, afirmó otro usuario citado por el mismo medio.

Desde la psicología, el fenómeno se interpreta como una forma de regresión emocional. En contextos de estrés intenso, algunas personas recurren de manera inconsciente a conductas asociadas a etapas tempranas de la vida que les generaban consuelo y protección. Sin embargo, no todos los especialistas consideran que esta sea una estrategia saludable a largo plazo.

La psicóloga Zhang Mo, de Chengdu, fue tajante al respecto: “La verdadera solución no es tratarse como a un niño, sino enfrentar el reto directamente y resolverlo”.

Aunque los usuarios destacan sus efectos calmantes, dentistas y especialistas en salud bucal han encendido las alarmas. El odontólogo Tang Caomin advirtió que “el potencial daño a la boca de los clientes se minimiza intencionalmente por parte de los vendedores”.

Te puede interesar: Harry Potter llega a Alemania con un hotel temático

Te puede interesar: Tylor Chase, exfigura de Nickelodeon, reaparece en situación de calle

Entre los riesgos asociados al uso prolongado se encuentran dolor al masticar, dificultad para abrir la boca, desplazamiento dental y alteraciones en la mordida. Además, existe el peligro de asfixia si el chupete se inhala accidentalmente durante el sueño.

El ortodoncista Ben Winters, creador de la marca Something Nice, explicó en declaraciones a The New York Post que uno de los efectos más comunes es la mordida abierta, una condición en la que los dientes frontales superiores e inferiores no entran en contacto al cerrar la mandíbula. Según el especialista, esto ocurre porque la presión constante empuja los dientes fuera de su posición natural. “Estas son exactamente las razones por las que no usamos chupetes de adultos”, afirmó Winters.

Desde el ámbito de la salud mental, el psicólogo Hamilton Gaiani, director médico de la plataforma FirePit Health, subrayó que estas prácticas pueden funcionar como un parche temporal. “En lugar de enmascarar la ansiedad, los adultos deberían concentrarse en enfrentar y resolver las raíces del problema para lograr un bienestar duradero”, señaló.

Los expertos coinciden en que existen alternativas menos riesgosas para aliviar el estrés, como el uso de chicles sin azúcar, juguetes antiestrés, ejercicios de respiración profunda o técnicas de meditación.