Amanda Bynes reaparece con cambio físico y personal de 12 kilos tras usar Ozempic

Durante años, la actriz fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión y el cine juvenil.

Hoy, a los 39 años, la exestrella de Nickelodeon vuelve a captar la atención pública, esta vez no por un nuevo proyecto actoral, sino por una transformación física que ella misma decidió compartir y que está ligada a un proceso más amplio de recuperación personal.

A través de Instagram Stories, Bynes reveló que ha perdido cerca de 30 libras tras iniciar un tratamiento con Ozempic, un medicamento que en los últimos años ha ganado notoriedad por su uso para la pérdida de peso. En un mensaje directo y sin filtros, la actriz explicó el impacto que este cambio ha tenido en su autoestima. “Normalmente no me gustan las fotos de paparazzi porque pesaba 180 libras, ¡pero ahora he bajado 28 libras con Ozempic! Estoy en 152 libras. Sé que todavía me veo grande, pero esta foto es realmente inspiradora para mí”, escribió.

La imagen que acompañó el mensaje mostraba a Bynes caminando por una acera en Los Ángeles con un atuendo casual: jeans rasgados, una camiseta de Lady Gaga y un bolso azul, una postal sencilla que contrastó con la fuerte carga emocional de sus palabras. Más que una publicación estética, la actriz dejó claro que se trataba de un paso simbólico en su relación con su propio cuerpo y con la exposición mediática.

Este cambio físico se suma a una serie de decisiones recientes con las que Bynes ha experimentado públicamente con su imagen. En septiembre, debutó un llamativo look con el cabello bicolor, platino y negro, evocando estilos de principios de los años 2000, la etapa que marcó su ascenso a la fama. Meses antes, en agosto, también compartió que se había sometido a un aumento de labios mediante inyecciones, etiquetando al especialista que realizó el procedimiento.

En abril, la actriz sorprendió nuevamente al anunciar la apertura de una cuenta en OnlyFans. Sin embargo, fue enfática en aclarar el enfoque de esta iniciativa. Su objetivo, dijo, era “chatear con sus fans a través de mensajes directos” y dejó claro que no publicaría “contenido inapropiado”.

Amanda Bynes alcanzó la fama desde muy joven gracias a programas como All That y The Amanda Show en Nickelodeon. Más adelante, consolidó su carrera con la serie What I Like About You y películas como Big Fat Liar, She’s the Man y Hairspray, convirtiéndose en una figura central del entretenimiento juvenil de los años 2000. Su última aparición en el cine fue en Easy A (2010), tras la cual decidió retirarse de la actuación.

En 2019, Bynes se graduó en moda en el Fashion Institute of Design and Merchandising de California, una señal clara de su intención de construir un camino profesional lejos de las cámaras. En una entrevista con Paper magazine, la actriz habló abiertamente sobre las presiones que enfrentó desde temprana edad y recordó que durante el rodaje de Easy A se sentía profundamente insatisfecha con su apariencia y su desempeño.

A lo largo de la última década, su nombre también estuvo asociado a episodios de crisis personal. Tras varios arrestos en 2012, fue internada bajo una orden de retención psiquiátrica (5150) y pasó cinco meses en rehabilitación en 2013. En 2020, su abogado David Esquibias confirmó que Bynes retomó tratamiento profesional para atender problemas de salud mental.

La actriz ha señalado en distintas ocasiones que muchos de sus comportamientos erráticos estuvieron relacionados con el consumo de drogas y que, al mantenerse sobria, podía recuperar estabilidad. En marzo de 2024, informó a sus seguidores que se encontraba “mucho mejor” tras un episodio de depresión. Meses después, explicó que su decisión de usar Ozempic respondía al deseo de sentirse más segura frente a los paparazzi y al escrutinio público.

Hoy, la historia de Amanda Bynes refleja un proceso complejo de reconstrucción personal. Lejos del estrellato que la definió en su juventud, la actriz parece apostar por una vida más consciente, compartiendo sus avances con cautela y honestidad, mientras redefine su relación con la fama, el cuerpo y el bienestar.