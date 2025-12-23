Enrique Iglesias y Anna Kournikova muestran y dan la bienvenida a su cuarto hijo

La pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su cuarto hijo, una noticia que, fiel a su estilo discreto, fue comunicada sin declaraciones extensas ni detalles personales. El anuncio llegó a través de una publicación conjunta en redes sociales, donde compartieron una imagen íntima del recién nacido.

En la fotografía, el bebé aparece dormido, envuelto en una frazada, con un gorro de rayas rosas y azules y acompañado por un peluche con forma de perezoso. Junto a la imagen, el mensaje fue breve pero cargado de significado: “My sunshine 12.17.2025”. Hasta el momento, ni el nombre ni el sexo del bebé han sido revelados, una decisión coherente con la forma en que ambos han manejado su vida familiar desde hace años.

El nacimiento tuvo lugar el 17 de diciembre de 2025, aunque la publicación en redes sociales se convirtió en el primer y prácticamente único dato confirmado públicamente por los padres. Con esta llegada, Iglesias y Kournikova consolidan una familia numerosa que ya integran Nicholas y Lucy, los mellizos de siete años, y Mary, la menor de cinco.

El embarazo de la extenista rusa no fue anunciado de manera oficial. Sin embargo, a finales de agosto, fuentes cercanas a la pareja confirmaron a la edición española de ¡HOLA! que ambos se encontraban “muy ilusionados” con la llegada de un nuevo hijo. Durante los meses siguientes, la información se mantuvo en un perfil bajo. La prensa solo logró captar imágenes de Kournikova en Miami junto a sus tres hijos, realizando actividades cotidianas y sin confirmar públicamente la gestación.

Desde el inicio de su relación a comienzos de los años 2000, Enrique Iglesias y Anna Kournikova han optado por un hermetismo casi absoluto respecto a su vida privada. No suelen conceder entrevistas sobre su familia ni exponer a sus hijos ante los medios. En todos los embarazos, los detalles han trascendido únicamente a través de redes sociales o por fuentes cercanas, siempre bajo un estricto control de la información.

Enrique Iglesias, hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler, ha hecho contadas referencias a su paternidad en encuentros puntuales con la prensa. Durante su participación en la Feria Nacional Potosina en San Luis Potosí, México, fue consultado sobre la llegada del cuarto hijo y respondió de forma escueta pero sincera: “mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas”.

El cantante también ha hablado en otras ocasiones sobre cómo la paternidad ha transformado sus prioridades. En la gala de Los 40 Music Awards 2024, explicó que se encontraba “en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer”. Estas experiencias, según él, han influido directamente en su carrera profesional, llevándolo a reducir compromisos musicales y a optar por conciertos puntuales que le permitan pasar más tiempo en casa.

En esa misma intervención, Iglesias detalló: “Tengo unos gemelos de seis años y una niña de cuatro años, así que cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido”. Una reflexión que resume el enfoque actual del artista, más centrado en la vida familiar que en las giras extensas que marcaron etapas anteriores de su carrera.

Con la llegada de su cuarto hijo, Enrique Iglesias y Anna Kournikova refuerzan una imagen que han construido lejos del foco mediático: la de una familia sólida, protegida y ajena al ruido de la fama. Un nuevo capítulo que, aunque anunciado con pocas palabras, ha despertado una gran atención entre seguidores y medios internacionales.