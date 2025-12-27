Tylor Chase en crisis: Daniel Curtis Lee, excompañero de Nickelodeon, relata el fallido intento de ayudarlo

La situación del actor, recordado por interpretar a Martin Qwerly en la serie juvenil El manual de supervivencia escolar de Ned, volvió a encender las alarmas sobre la fragilidad del sistema de atención en salud mental en Estados Unidos.

Esta vez, el foco estuvo puesto en el testimonio de Daniel Curtis Lee, excompañero de elenco del actor, quien relató en primera persona cómo un intento de ayuda durante Navidad terminó en un episodio caótico y devastador.

El 25 de diciembre, Lee compartió en redes sociales que decidió intervenir al ver a Chase viviendo en situación de calle, justo cuando una fuerte tormenta azotaba el sur de California. Con la intención de ofrecerle un refugio temporal, condujo cerca de 50 millas desde Los Ángeles hasta Riverside para pagarle una habitación de motel y evitar que pasara la noche a la intemperie. Durante la jornada, ambos caminaron juntos, conversaron sobre el pasado y compartieron una pizza antes de concretar el hospedaje.

“Sí, es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto”, explicó Lee en un video publicado en Instagram. En ese mismo mensaje, expresó su respaldo emocional hacia su excompañero: “Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo”.

Sin embargo, la esperanza duró apenas unas horas. Según relató el actor, la administración del motel lo contactó esa misma noche para informarle que la habitación había sido severamente dañada. La puerta quedó abierta, el refrigerador volcado y el microondas apareció dentro de la bañera, lo que llevó al establecimiento a intervenir de inmediato. El intento de ofrecerle un espacio seguro durante las fiestas se frustró por completo.

Lee reconoció que la experiencia fue especialmente dura porque familiares de Chase ya le habían advertido que alojarlo en hoteles había terminado mal en el pasado. Aun así, decidió intentarlo. “Pensé que no podía ser peor y me equivoqué”, confesó, visiblemente afectado. Más allá del episodio puntual, el actor aprovechó la situación para cuestionar el estado del sistema de apoyo social en California, al que calificó como saturado e ineficiente frente a casos complejos de salud mental y adicciones.

La preocupación no es aislada. Devon Werkheiser, quien interpretó a Ned en la serie de Nickelodeon, también se pronunció sobre la situación. En declaraciones a TMZ, expresó: “Cualquiera que haya lidiado con una adicción grave y problemas de salud mental profundos sabe que es una situación increíblemente difícil si no buscan ayuda. Es una lucha cuesta arriba diaria para corregir el rumbo. Requiere muchísimo apoyo, paciencia y tiempo”. Werkheiser añadió que, cuando una persona no acepta activamente la ayuda, el margen de acción se reduce drásticamente.

Tras el fallido alojamiento, se coordinó una intervención de urgencia. De acuerdo con Daily Mail, Tylor Chase fue evaluado e internado en un hospital del sur de California para una observación médica y psiquiátrica de 72 horas. El influenciador y empresario Jake Harris explicó que el centro de crisis determinó que el actor necesitaba atención inmediata: “Determinaron que necesitaba ayuda inmediata y lo llevaron a un hospital local para un tratamiento de 72 horas. Ahora está en buenas manos. Y el futuro se ve prometedor. Solo necesitaba que alguien realmente hiciera algo para ayudarlo”.

Daniel Curtis Lee confirmó que la intervención fue impulsada por el padre del actor y manifestó su deseo de que esta vez el proceso no se interrumpa. “Su padre me informó que le dio instrucciones a Jake para que ingresara a Tylor en tratamiento como fuera posible. Rezo para que este sea un paso para que permanezca en tratamiento”, señaló.

El propio padre del actor, Joseph Méndez Jr., rompió el silencio y negó que la familia haya abandonado a Chase. En entrevista con Daily Mail, explicó que su hijo fue diagnosticado en 2016 con esquizofrenia y trastorno bipolar, condiciones que se agravaron con el consumo de alcohol y sustancias tras abandonar la medicación. “Es una persona maravillosa cuando es Tylor; decidió dejar la medicación y reanudar el consumo de sustancias”, afirmó.

Actualmente, Tylor Chase permanece bajo supervisión médica. Su entorno confía en que esta internación represente un punto de inflexión en una historia marcada por recaídas, intentos fallidos de ayuda y una lucha constante contra la enfermedad mental.