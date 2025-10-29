Dua Lipa se convierte en la artista menor de 30 más rica del Reino Unido

La artista no solo reina en los escenarios, también en los negocios.

La cantante británica de origen albanokosovar Dua Lipa fue coronada como la persona menor de 30 años más rica del Reino Unido e Irlanda, según la Heat Rich List 2025, con una fortuna estimada en 129 millones de libras esterlinas. Su éxito no se limita a los hits musicales, sino que refleja una visión empresarial que la ha posicionado muy por encima de otras jóvenes celebridades como Tom Holland y Lewis Capaldi.

La lista anual de la revista Heat evalúa los ingresos, propiedades, inversiones y contratos publicitarios de las 30 figuras más acaudaladas del Reino Unido e Irlanda menores de 30 años. En esta edición, Lipa encabeza el ranking con una diferencia abismal: su fortuna casi cuadruplica la de sus más cercanos competidores. Holland, conocido por su papel como Spider-Man, ocupa el segundo puesto con 35,7 millones de libras, mientras que Capaldi le sigue con 35 millones.

De acuerdo con Heat, la riqueza de Dua Lipa proviene principalmente de su carrera musical, sus giras internacionales y lucrativos contratos con Versace, Yves Saint Laurent y Puma, además de inversiones estratégicas en moda, belleza y tecnología.

Desde su álbum debut en 2017, la artista ha acumulado más de 40 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y tres premios Grammy. Su disco Future Nostalgia marcó un punto de inflexión en su carrera, consolidándola como un ícono global gracias a éxitos como Don’t Start Now y Levitating, que dominaron las listas durante meses.

La publicación británica resalta que el patrimonio de la cantante ha crecido de forma exponencial gracias a su capacidad para diversificar sus ingresos. En los últimos años, Lipa lanzó Service95, una plataforma digital que mezcla periodismo, cultura y productos exclusivos. Además, en 2024 firmó un millonario acuerdo con Puma y, en 2025, estrenó su propia línea de fragancias.

Su habilidad para combinar el arte con el emprendimiento le ha valido el reconocimiento de medios como Forbes y Financial Times, que la describen como una de las jóvenes más influyentes del entretenimiento mundial, destacando no solo su talento musical sino también su visión estratégica.

Tras Dua Lipa, el top 10 de la Heat Rich List incluye a varias figuras conocidas: Millie Bobby Brown Bongiovi, protagonista de Stranger Things, ocupa el cuarto lugar con 24 millones de libras, seguida por la influencer Molly-Mae Hague y su pareja, el boxeador Tommy Fury, con 22,1 millones. Sophie Turner, estrella de Game of Thrones, acumula 21,9 millones, mientras que Jorja Smith alcanza 17 millones. El rapero Dave, con 16,8 millones, y los actores Aitch y Asa Butterfield cierran el top ten con 14,4 y 13,7 millones, respectivamente.

La edición de este año también destacó a las celebridades internacionales más ricas menores de 30 años, con Kylie Jenner liderando la lista mundial con 540 millones de libras. La empresaria de Kylie Cosmetics supera ampliamente a otras figuras como Hailey Bieber, Billie Eilish, el grupo Blackpink y Kendall Jenner.

Además, Heat incluyó un listado especial de las celebridades más generosas. Sir Elton John encabezó el ranking filantrópico tras donar 27 millones de libras a su fundación contra el VIH, seguido por Harry Styles, que recaudó 5,2 millones durante sus giras, y Ed Sheeran, quien destinó 2 millones a proyectos educativos y ambientales.

Mientras disfruta del éxito financiero, Dua Lipa también atraviesa un momento de estabilidad emocional. Comprometida desde la Navidad pasada con el actor Callum Turner, la artista está buscando una residencia vacacional en el sur de Europa. Según una fuente citada por The Sun, “Dua y Callum están buscando un lugar soleado para disfrutar con sus familias”, y su prioridad es hallar una casa “espaciosa y cómoda, que pueda albergar a familiares y amigos durante las vacaciones”.

Con propiedades en Londres y Los Ángeles, la intérprete planea expandir su estilo de vida hacia el Mediterráneo. A sus 30 años, Dua Lipa se consolida como una artista integral: cantante, compositora, empresaria e ícono cultural. Su liderazgo en la Heat Rich List 2025 confirma que su reinado, tanto en la música como en los negocios, está lejos de terminar.

