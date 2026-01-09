Tres petroleros rumbo a Estados Unidos con crudo venezolano

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes que Caracas entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo "bajo sanciones" a Estados Unidos.

Tres buques fletados por Chevron se dirigen hacia Estados Unidos este jueves con petróleo de Venezuela, según un análisis de la AFP basado en datos de seguimiento marítimo.

Otros dos petroleros contratados por la empresa se encontraban el jueves fondeados en el puerto de la refinería de Bajo Grande, en el oeste de Venezuela, y otros seis se dirigían al país sudamericano, de acuerdo con datos proporcionados por Bloomberg.

Chevron, única empresa estadounidense que opera en Venezuela, fletó estos buques en el marco de sus envíos regulares de crudo a Estados Unidos.

El bloqueo naval impuesto por Washington a los petroleros sancionados vinculados a Venezuela provoca una acumulación de petróleo en los tanques del país, advirtieron analistas de la plataforma especializada Kpler. El bloqueo no afecta a los buques fletados por Chevron.

Uno de los petroleros contratados, el "Ionic Anassa", fue registrado navegando frente a Cuba en dirección al puerto de Pascagoula, en Misisipi, tras cargar en Bajo Grande el 4 de enero, según Bloomberg.

El "Nave Photon" se encontraba el jueves al norte de Caracas, tras su llegada al terminal de José, en el este del país, el 5 de enero. Era seguido de cerca por el "Mediterranean Voyager".

Ambos tienen previsto arribar al puerto de Freeport, en Texas.

Otros dos buques, el "Minerva Gloria" y el "Searuby", estaban el jueves en Bajo Grande. Y otros seis, aparentemente vacíos, se dirigían hacia Venezuela.

Según la última estimación de Kpler, basada en imágenes de radar del 30 de diciembre, las reservas terrestres de crudo en Venezuela superan los 22 millones de barriles, cerca de la mitad de la capacidad de almacenamiento del país.

Los volúmenes de almacenamiento denominado "flotante" también aumentan. Según un análisis satelital de Kpler, más de 16 millones de barriles de crudo bajo sanciones estaban almacenados el jueves en petroleros utilizados como depósitos temporales.

Consultada al respecto, Chevron no hizo comentarios sobre sus operaciones.