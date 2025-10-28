Rosalía desafía el pop con 'Berghain': una sinfonía oscura entre Björk, deseo y vanguardia

Este nuevo paso promete consolidar su posición como una de las artistas más arriesgadas e innovadoras de la escena internacional, y plantea preguntas sobre hasta dónde está dispuesta a llegar para reinventarse.

La catalana Rosalía vuelve al frente de la escena musical con el primer sencillo de su nuevo álbum Lux, que se publicará el próximo 7 de noviembre.

Esta obra de gran envergadura marca un cambio profundo en su trayectoria, destacándose por su mezcla de orquesta, idiomas y colaboradores de alto perfil.

«Berghain» no es solo otro sencillo más: la canción reúne la participación de Björk y Yves Tumor, y está interpretada en español, inglés y alemán. El nombre alude al icónico club de techno berlinés, lo que sugiere un puente entre la cultura underground electrónica y el pop audaz de Rosalía.

Musicalmente, la pieza se sustenta en arreglos orquestales y corales junto a elementos electrónicos, dando lugar a una propuesta que se acerca al pop barroco, ópera moderna e incluso al teatro musical.

El lanzamiento viene acompañado de un video dirigido por Nicolás Méndez (productora Canada), en el que Rosalía aparece siendo seguida por una orquesta mientras realiza tareas cotidianas, plancha, hace la cama, que se transforman en una experiencia surrealista. La estética, cargada de simbolismo religioso, referencia al cuento de hadas de Blancanieves y juega con la dualidad entre lo cotidiano y lo extraordinario.

Los espectadores han señalado la presencia de imágenes perturbadoras, como un ciervo con ojos sangrantes o animales deformados, que profundizan el sentido de transformación, culpa, deseo y redención.

Este lanzamiento constituye un nuevo capítulo para la artista. Después de su exitoso álbum Motomami (2022), Rosalía apuesta por una propuesta artística que explora la “mística femenina, la transformación y la trascendencia”, según se ha dado a conocer sobre el álbum Lux. En este nuevo trabajo, la cantante no solo interpreta, sino que ejerce el rol de productora ejecutiva, grabando con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason.

Todo ello indica la intención de Rosalía de trascender los límites del pop convencional y posicionarse dentro de un territorio más experimental y de alta factura artística.

Para los seguidores y los medios, «Berghain» ha generado sorpresa y debate. Algunos la reciben como una reinvención audaz de la cantante española; otros, como un salto arriesgado que puede polarizar. En cualquier caso, deja claro que Rosalía no pretende repetir fórmulas, sino redefinirse.

En términos de promoción, la estrategia también ha sido poco habitual: distribución previa de partituras, teasers visuales y carteles en espacios públicos antes del lanzamiento oficial.

Con «Berghain», Rosalía anuncia que su cuarto álbum, Lux, será una experiencia artística de gran escala. La combinación de idiomas, orquesta, colaboradores de vanguardia y un videoclip simbólico plantea una propuesta ambiciosa. No es solo música pop: es una declaración estética, un reto al formato habitual y una invitación a acompañarla en su transformación.

Este nuevo paso promete consolidar su posición como una de las artistas más arriesgadas e innovadoras de la escena internacional, y plantea preguntas sobre hasta dónde está dispuesta a llegar para reinventarse.