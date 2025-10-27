Peso Pluma sorprende con su nuevo look y un beso apasionado a Kenia Os en los Billboard 2025

El cantante Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Kabande Laija, no solo hizo historia al convertirse en el primer mexicano en recibir el Premio Vanguardia, sino que también protagonizó junto a Kenia Os uno de los momentos más comentados de la gala.

El intérprete de corridos tumbados llegó acompañado de su novia, la cantante Kenia Os, luciendo un radical cambio de look: cabello cortado casi al ras, dejando atrás su estilo característico. La pareja desfiló junta por la alfombra roja, intercambiando sonrisas y gestos de cariño que rápidamente captaron la atención de los medios y de sus fanáticos.

Durante la ceremonia, Peso Pluma permaneció junto a Kenia hasta el instante en que fue anunciado como ganador del Premio Vanguardia, un reconocimiento otorgado por su influencia y aportes al género regional mexicano en la escena internacional. Pero la verdadera sorpresa llegó segundos después: fue Kenia Os quien subió al escenario para entregarle el trofeo, en una aparición coordinada en secreto por la producción del evento.

Kenia Os and Peso Pluma attend the 2025 Billboard Latin Music Awards. pic.twitter.com/X1Goamr6Fs — InMusic (@_inmusic_) October 24, 2025

Visiblemente emocionado, Peso Pluma no pudo contener su asombro y lo expresó frente al público. “Esto es una encrucijada. Yo no sabía esto, yo no sabía que ella me lo iba a dar”, confesó con una sonrisa antes de agradecer a su pareja, familia y seguidores. El cantante dedicó unas palabras que conmovieron a los asistentes: “Estoy súper contento, súper orgulloso de recibir este premio de esta gran mujer. Estoy contentísimo de que tú me lo hayas dado, amor. Gracias a Billboard, gracias a todos los que apoyan mi música, los que apoyan el movimiento de los corridos (…) en especial a esta bella mujer que me ha hecho un mejor ser humano, un mejor novio, un mejor jefe, un mejor todo y, y no saben lo que significa para mí esto”, declaró el cantante, antes de sellar el momento con un apasionado beso que desató los aplausos del público.

Te puede interesar: La reina Camila se vuelve viral por su arriesgado tocado ante el papa León XIV

Te puede interesar: Janet Jackson exigió a Tupac Shakur una prueba de sida antes de filmar un beso en 'Poetic Justice'

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios y medios reprodujeron el instante una y otra vez. Algunos celebraron el gesto romántico, mientras otros destacaron el simbolismo del evento: el ascenso de Peso Pluma como ícono de la música mexicana moderna y el papel de Kenia Os como una de las artistas femeninas más influyentes del pop latino.

El nuevo look del cantante tampoco pasó desapercibido. Su cabello casi rapado contrastó con el elegante vestido negro con escote que lució Kenia Os, quien complementó su outfit con un perfume que, según los presentadores, “se robó el escenario”. Juntos, fueron considerados la pareja del momento en una ceremonia que también reconoció a figuras como Elvis Crespo.

Horas después del evento, Kenia Os ofreció declaraciones a medios, entre ellos el programa Ventaneando, donde fue consultada sobre la posibilidad de firmar un contrato de confidencialidad con su novio, en referencia al proceso legal que su amiga Belinda inició contra Lupillo Rivera por presunta violencia mediática. Con serenidad, la cantante respondió: “Eso sería algo muy personal, se platica con la pareja y si fuera así no sería algo que yo compartiera. Me encanta ser independiente, tener mi trabajo, mi disquete, separado del de mi pareja, creo que es súper importante como mujer tener tus cosas”, afirmó.

El comentario de Kenia fue aplaudido por sus seguidores, quienes resaltaron su independencia y visión de pareja equilibrada. Mientras tanto, el beso y el premio siguen generando conversación en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde el clip del momento ya supera millones de reproducciones.

La pareja del año, como muchos los han llamado, cerró la noche entre flashes, elogios y promesas de nuevos proyectos musicales. Peso Pluma consolidó su lugar como figura clave del regional mexicano contemporáneo, y Kenia Os reafirmó su posición como ícono de empoderamiento femenino y autenticidad artística.