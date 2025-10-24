La reina Camila se vuelve viral por su arriesgado tocado ante el papa León XIV

La reina Camila de Reino Unido volvió a acaparar titulares este jueves tras protagonizar una de las imágenes más comentadas del año, su encuentro con el papa León XIV en la Biblioteca Apostólica del Vaticano.

La cita, parte de la visita de Estado que realiza junto al rey Carlos III, no solo fue un momento histórico, al tratarse de la primera oración conjunta entre un monarca británico y el pontífice en más de cinco siglos, sino también una lección de estilo diplomático marcada por el sello inconfundible de la soberana.

La esposa de Carlos III generó todo tipo de comentario entre la prensa, especialistas y el público con un estilismo que conjugó protocolo, sobriedad y una inesperada dosis de dramatismo gótico. Camila lució un vestido de seda negra diseñado por Fiona Clare, de manga francesa, falda midi y cuello cerrado, cumpliendo así con las normas vaticanas que exigen vestimenta negra y cabeza cubierta para las reinas no católicas. Sin embargo, el detalle que marcó la diferencia fue su tocado: una corona negra de hojas metálicas de laurel, obra del sombrerero real Philip Treacy, acompañada por un largo velo de tul que descendía sobre su espalda.

El diseño, inspirado en las coronas de la Antigua Roma, evocaba poder y elegancia sin perder el respeto por el protocolo religioso. Para algunos, el resultado fue un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo, con un toque gótico que muchos compararon con la estética de Miércoles Addams, una tendencia que ha regresado con fuerza a las pasarelas y a la cultura popular. Otros comentaron que el diseño les recordaba a las fiestas de Halloween.

📸 Histórico encuentro en el Vaticano

El rey Carlos III y la reina Camila iniciaron su visita de Estado al Vaticano.

El monarca británico se convirtió en el primer rey en 500 años en rezar junto a un papa.

Durante la visita, se reunieron con el papa León XIV en el marco del año… pic.twitter.com/JpU0glRo8T — Canal Antigua (@CanalAntigua) October 24, 2025

Camila completó su atuendo con un collar de cuatro hilos de perlas con broche de topacio y diamantes, acompañado de pendientes a juego. Este conjunto fue adquirido por el entonces príncipe Carlos en una subasta de Sotheby’s en el año 2000 y está reservado para ocasiones de Estado. Además, portó el histórico broche Raspberry Pip, una joya en forma de cruz que perteneció a la reina Isabel II y que originalmente fue un obsequio para la condesa de Strathmore en 1881.

El encuentro con el Papa León XIV comenzó con una recepción oficial en el Patio de San Dámaso, seguida por una reunión privada de 45 minutos entre el monarca británico y el pontífice. Posteriormente, ambos se trasladaron a la Capilla Sixtina, donde encabezaron una oración ecuménica junto al arzobispo de York, Stephen Cottrell, centrada en la protección del medio ambiente, uno de los temas que Carlos III ha defendido durante décadas.

Te puede interesar: Pastor desata polémica al reprender a feligrés por donar menos dinero

Te puede interesar: Somnolencia después de comer: causas científicas, alimentos que la provocan y cómo evitarla

El simbolismo de su tocado también fue objeto de análisis. Las hojas de laurel, tradicionalmente asociadas a la victoria y la sabiduría, fueron interpretadas como un guiño al nuevo capítulo de la monarquía británica bajo el reinado de Carlos III, caracterizado por un enfoque más espiritual, ecológico y conciliador.

Su presencia en el Vaticano no solo marcó un precedente histórico en las relaciones entre la Iglesia católica y la monarquía británica, sino que también consolidó su imagen como una soberana capaz de unir tradición y modernidad con elegancia absoluta.