Pastor desata polémica al reprender a feligrés por donar menos dinero

El obispo evangélico Marvin Winans, líder de la Perfecting Church, fue duramente criticado luego de reprender públicamente a una feligrés durante el “Día de la Donación”, celebrado el 19 de octubre de 2025. El momento, transmitido en vivo desde Michigan (Estados Unidos), rápidamente se viralizó y desató un intenso debate sobre los límites entre la fe, la generosidad y la presión económica dentro de las iglesias.

Durante el evento, la creyente Roberta McCoy se acercó al estrado para anunciar su aporte: “Yo, Roberta McCoy, dono con fe y me uno a la visión de Perfecting Church, sembrando esta semilla de 1.000 dólares, más 235 para recibir las bendiciones que llegarán a todos los que participen”. Su intervención parecía inspirar un ambiente de solidaridad espiritual, pero la respuesta del pastor Winans sorprendió a todos.

“Ahora son solo 1.200 dólares. No me estás escuchando. No es eso lo que te pedí”, expresó el obispo ante la congregación, visiblemente molesto. Su tono y palabras generaron incomodidad en el auditorio, dejando a McCoy en una situación embarazosa. Ella respondió con serenidad, asegurando que trabajaría para reunir “lo que falta”, pero el momento ya se había vuelto viral en redes sociales.

De acuerdo con la transmisión, Winans había solicitado que cada creyente donara 1.000 dólares y recaudara otros 1.000 adicionales para apoyar la construcción de una nueva catedral de la iglesia, un ambicioso proyecto que, según estimaciones locales, requeriría una inversión millonaria. Tras el incómodo intercambio, el pastor invitó nuevamente a los fieles a contribuir más: pidió donaciones superiores a los 2.000 dólares e instó a quienes pudieran hacerlo a pasar al frente.

El medio estadounidense ABC7 Detroit reportó que el ambiente dentro de la iglesia se tornó tenso. Algunos asistentes murmuraban con incomodidad, mientras un miembro del público, visiblemente molesto, decidió expresar su descontento con ironía: ofreció donar apenas 1,62 dólares como forma de protesta.

Horas más tarde, la grabación comenzó a circular ampliamente en plataformas como X, donde las críticas hacia el pastor no se hicieron esperar. Muchos usuarios consideraron su actitud “arrogante” y “contraria al espíritu cristiano”. “La religión organizada no es más que un esquema Ponzi, y esto es prueba de ello”, escribió un usuario en tono indignado. Otro comentó: “Le das 1.200 dólares y te regaña porque no es suficiente”, mientras que un tercero afirmó: “Hay muchos supuestos predicadores robando a personas vulnerables en la iglesia todos los días”.

Ante la polémica, Marvin Winans ofreció su versión de los hechos a medios locales. El pastor negó haber reprendido a McCoy y sostuvo que su intención era únicamente mantener el orden durante el servicio. “Alguien había hablado fuera de orden, y lo corregí. Les pedí que escucharan y vinieran cuando los llamaran, y eso fue todo”, declaró.

No obstante, su explicación no logró calmar la controversia. Diversos líderes religiosos y analistas cristianos criticaron la manera en que el obispo manejó la situación, recordando que la donación debe ser un acto voluntario, no una obligación económica. Otros, en cambio, defendieron a Winans, argumentando que los medios y las redes sacaron el episodio de contexto y que el “Día de la Donación” es una tradición habitual en muchas congregaciones estadounidenses para sostener proyectos comunitarios.

El suceso ha reavivado el debate sobre el uso del dinero en las iglesias y el papel de los líderes espirituales frente a la transparencia financiera. En un país donde la fe y las contribuciones religiosas mueven miles de millones de dólares cada año, este tipo de incidentes generan preguntas sobre los límites éticos del liderazgo eclesiástico.

Mientras tanto, la Perfecting Church no ha emitido un comunicado oficial adicional, y Roberta McCoy no ha hecho declaraciones públicas. Sin embargo, el video sigue circulando con miles de comentarios que ponen en duda el equilibrio entre la fe genuina y la presión económica dentro de las congregaciones modernas.