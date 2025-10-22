Aterrador: compró un muñeco embrujado y terminó viviendo una auténtica maldición

Lo que comenzó como una curiosidad terminó alterando por completo la tranquilidad de su hogar y afectando su salud, según relató a medios locales.

Una simple broma terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora para Candice Collins, una mujer británica de 42 años que asegura vivir una auténtica pesadilla desde que compró en eBay un muñeco supuestamente embrujado.

Collins, quien es aficionada a coleccionar objetos paranormales, explicó que se sintió intrigada por el aspecto del muñeco, al que llamó Norman, pues a diferencia de otros que tenía, este parecía “casi angelical”. Sin embargo, desde que el paquete llegó a su casa, algo cambió radicalmente.

“En cuanto abrí la caja, la habitación se volvió helada y una profunda depresión inundó el aire. Supe entonces que definitivamente había algo ligado a este muñeco”, confesó en entrevista con What’s The Jam.

La mujer relató que desde ese momento su vida y la de su familia se transformaron. Asegura que Norman es “el muñeco más embrujado del Reino Unido”, pues provoca sensaciones físicas intensas y un miedo inexplicable cada vez que trabaja con él.

Collins contó que su hijo de tres años comenzó a mencionar conversaciones con el muñeco, asegurando que “Norman le hablaba”. Fue entonces cuando decidió tomar medidas drásticas:

“Tuve que meterlo dentro de una caja de cristal con agua bendita, porque mi hijo decía que el muñeco le hablaba. No me parece prudente tenerlo libre en la casa”, explicó.

Pese a estas precauciones, la británica sostiene que el muñeco sigue teniendo una presencia activa en su hogar. Además de ruidos inexplicables y objetos que se mueven solos, dice que ha despertado con rasguños en el cuerpo y que su salud física ha empeorado sin razón aparente.

“Mi salud siempre fue excelente, pero desde que Norman está aquí me siento débil, enferma, agotada. No tengo explicación médica”, añadió.

Aunque muchos le han sugerido deshacerse del muñeco, Candice no planea hacerlo. De hecho, considera que Norman podría ser la pieza central de un futuro proyecto personal: la creación de su propio museo paranormal.

“Crecí en una casa embrujada, así que he visto espíritus toda mi vida. Veía niños corriendo por la casa. Vi a una anciana pasar por la ventana cuando no había nadie en el jardín. Sombras negras. Gente susurrando. Cosas que se movían y luces que se encendían y apagaban”, recordó, dejando claro que lo sobrenatural forma parte de su vida cotidiana.

Para Collins, los fenómenos paranormales no son una novedad. Sin embargo, asegura que el caso de Norman ha sido el más intenso y perturbador que ha vivido. El muñeco, según ella, parece tener una energía propia que influye directamente en las emociones y el ambiente del hogar.

El relato ha despertado todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios creen que todo se trata de una exageración o una estrategia publicitaria, otros aseguran haber tenido experiencias similares con objetos “poseídos” adquiridos por internet.

Lo cierto es que el caso de Candice Collins reaviva el debate sobre la venta de artículos embrujados en plataformas digitales, un fenómeno que cada vez gana más popularidad en Reino Unido y Estados Unidos. En sitios como eBay, existen cientos de publicaciones de supuestos objetos malditos acompañados de advertencias y certificados de “actividad paranormal”.

Mientras tanto, Collins mantiene a Norman encerrado bajo vidrio y rodeado de agua bendita, temerosa de liberar nuevamente la energía que, según ella, ha transformado su vida. "A veces siento que me observa. No sé si me protegería o me haría daño si lo dejara salir”, concluyó.