Clima en Panamá: cielo parcialmente nublado y lluvias aisladas podrían registrarse este jueves en varias zonas del país

De acuerdo con el boletín meteorológico oficial, en la vertiente del Caribe se esperan intervalos nublados a lo largo del día, acompañados de episodios de lluvias o aguaceros aislados ocasionales, desde Bocas del Toro hasta Colón.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que para este jueves 8 de enero se prevén condiciones de intervalos nublados, con cielos entre parcialmente nublados y despejados en gran parte del país.

De acuerdo con el boletín meteorológico oficial, en la vertiente del Caribe se esperan intervalos nublados a lo largo del día, acompañados de episodios de lluvias o aguaceros aislados ocasionales, desde Bocas del Toro hasta Colón. En la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica un cielo mayormente entre parcialmente nublado y despejado, con la posibilidad de chubascos aislados y puntuales en sectores específicos como el norte de Coclé, el área montañosa de Chiriquí y el norte de Panamá Oeste.

El Imhpa detalló que las temperaturas máximas oscilarán entre 21°C y 25°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 28°C y 33°C. En cuanto a los vientos, se prevé que predominen de dirección Norte y Noreste en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, en el Caribe Occidental se registrarán intervalos de vientos del Oeste y Noroeste, mientras que en Chiriquí se esperan intervalos del Suroeste.

Las velocidades del viento podrían alcanzar hasta 40 km/h en áreas marítimas del Caribe y el Pacífico Central, mientras que en tierra firme se mantendrán por debajo de 30 km/h, aunque no se descartan ráfagas ocasionales.

En cuanto al estado del mar, la institución advirtió que en el Caribe se esperan olas con alturas entre 1.20 y 2.00 metros, con periodos de 6 a 8 segundos, por lo que se recomienda precaución. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.31 y 1.10 metros, con periodos de 10 a 13 segundos.

Respecto a la radiación ultravioleta, el Imhpa alertó que los índices UV-B alcanzarán valores entre 7 y 11, lo que representa un nivel de riesgo alto a extremo en todo el país, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.