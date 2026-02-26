Canciller de Panamá invita a México a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

Como parte de su agenda oficial, Martínez-Acha Vásquez encabezará este viernes en Ciudad de México el Primer Encuentro de Embajadores Concurrentes en Panamá, que reunirá a unos 15 representantes diplomáticos acreditados ante el Gobierno panameño.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo este jueves una reunión de trabajo en la Ciudad de México con su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente, en la que abordaron temas de promoción comercial, conectividad y fortalecimiento de la cooperación bilateral.

Durante el encuentro, ambos cancilleres revisaron el estado de las relaciones diplomáticas, que calificaron como excelentes, así como los mecanismos de cooperación vigentes entre Panamá y México. Entre los puntos analizados figuraron el Acuerdo de Asociación Estratégica, la Comisión de Asuntos de Cooperación y asuntos de interés común en el ámbito multilateral, particularmente en el marco de las Naciones Unidas.

Los ministros destacaron los esfuerzos conjuntos para la erradicación del gusano barrenador, la integración eléctrica regional, la inversión en infraestructuras y el impulso a las inversiones empresariales y comerciales, además de la cooperación educativa mediante programas de becas e intercambios académicos.

En el plano regional, Martínez-Acha Vásquez extendió una invitación formal a México para adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá y para participar en la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, así como en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico que se celebrará en junio en Panamá.

El jefe de la diplomacia panameña recibió con beneplácito el anuncio de que 120 empresas mexicanas participarán en Expocomer 2026, lo que, afirmó, evidencia el interés del sector empresarial mexicano en ampliar su presencia en el mercado panameño y regional.

Por su parte, De la Fuente felicitó a Panamá por la alta convocatoria y los resultados del segundo Foro Económico Latinoamericano y del Caribe, organizado en enero por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Gobierno Nacional. Subrayó el reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum a este foro, al considerarlo un hito para la integración económica regional.

Como parte de su agenda oficial, Martínez-Acha Vásquez encabezará este viernes en Ciudad de México el Primer Encuentro de Embajadores Concurrentes en Panamá, que reunirá a unos 15 representantes diplomáticos acreditados ante el Gobierno panameño.

En la víspera del evento, el canciller recibió las copias de estilo de las cartas credenciales del embajador de la República Argelina Democrática y Popular, Messaoud Mehila, en una ceremonia protocolar realizada en la sede de la Embajada de Panamá en México.

Durante la reunión, el ministro panameño acordó con el diplomático argelino establecer un mecanismo de consultas permanentes para coordinar esfuerzos de beneficio mutuo. Asimismo, invitó al Gobierno de Argelia a adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá y a participar tanto en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico como en Expocomer 2027 y el Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027.