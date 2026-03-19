Expo Vivienda Capac 2026 reunirá más de 300 proyectos y opciones de financiamiento

Panamá/La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) anunció la realización de la vigésima tercera edición de Expo Vivienda Capac 2026, que se llevará a cabo del 16 al 19 de abril en el Panama Convention Center. El evento reunirá a más de 100 promotoras, entidades financieras y empresas del sector, que presentarán más de 300 proyectos habitacionales en distintas zonas del país, con opciones adaptadas a diversos presupuestos.

La presidenta de la Capac, Irene Orillac de Simone, destacó que esta edición se desarrolla en un contexto favorable para el mercado residencial, tras la entrada en vigor de la nueva ley de interés preferencial en enero de 2026.

Esta ley representa un alivio para miles de familias que aspiran a comprar una vivienda, ya que permite que el incentivo a la tasa de interés se refleje directamente en la mensualidad de la hipoteca, facilitando el acceso al financiamiento”, explicó.

Por su parte, el presidente del Comité de Ferias de la Capac, Arturo Sáenz, señaló que el país enfrenta el reto de reducir el déficit habitacional, a pesar de contar con una oferta significativa de viviendas desarrolladas por el sector privado.

“Uno de los principales retos del mercado residencial es lograr que la oferta disponible llegue a las familias que la necesitan”, indicó, al resaltar que este proceso depende del acceso al financiamiento, los niveles de ingreso y las condiciones del mercado hipotecario.

En este escenario, la feria busca facilitar el encuentro entre compradores, promotoras y entidades bancarias en un solo espacio, donde los asistentes podrán comparar proyectos, recibir asesoría financiera y acceder a condiciones especiales como tasas preferenciales y facilidades de pago.

El evento proyecta recibir más de 10,000 visitantes y generar alrededor de $80 millones en transacciones hipotecarias, consolidándose como una plataforma clave para dinamizar el sector inmobiliario y ampliar el acceso a vivienda en el país.

Con información de Jessica Román.