Hospital Materno Infantil en Chiriquí registra aumento de urgencias pediátricas por virus respiratorios y estomacales

Las autoridades detallaron que el incremento sostenido de la demanda ejerce una presión considerable sobre las áreas de urgencias, observación, hospitalización y cuidados intensivos.

Chiriquí/Las autoridades médicas del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía emitieron un aviso urgente a la población de la provincia de Chiriquí y de toda la región occidental del país, tras registrarse un incremento significativo en la demanda de atención dentro del Servicio de Urgencias Pediátricas.

Este repunte masivo de pacientes infantiles está directamente asociado al inicio de la temporada de infecciones respiratorias y a un alza paralela en las enfermedades gastrointestinales, patologías que en este momento están afectando de manera prioritaria a la población infantil de la región.

Presión hospitalaria en áreas críticas

El centro hospitalario detalló que, a pesar de que el personal médico, de enfermería, técnico y administrativo se encuentra realizando un esfuerzo extraordinario para garantizar una atención segura, oportuna y de calidad, la situación es compleja. El incremento sostenido en la llegada de pacientes ha comenzado a ejercer una presión considerable sobre áreas críticas de la institución, tales como:

Urgencias

Observación

Hospitalización

Cuidados Intensivos

Llamado al uso responsable de la red de salud

Ante este escenario de alta demanda asistencial, la dirección del centro hospitalario hace un respetuoso pero firme llamado a la ciudadanía para que utilicen de manera adecuada la red de servicios de salud. Se solicita a los padres y tutores acudir primero a los centros de salud o policlínicas periféricas según la complejidad de cada caso, reservando el cuarto de urgencias del hospital para situaciones de verdadera gravedad. Esta acción es vital para optimizar los recursos disponibles y evitar el colapso de la atención especializada.

Monitoreo activo

Para la tranquilidad de la comunidad, el Hospital José Domingo de Obaldía confirmó que mantiene activados todos sus mecanismos de monitoreo y evaluación permanente. El objetivo es implementar las medidas necesarias que permitan fortalecer la capacidad de respuesta del hospital y asegurar, de forma prioritaria, la atención de los pacientes más vulnerables y de mayor complejidad en toda la región occidental.

Las autoridades concluyeron agradeciendo la comprensión, colaboración y confianza de las familias panameñas, reiterando su compromiso absoluto con la salud y el bienestar de los niños y las madres de la región.