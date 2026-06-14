Aprehenden a mujer requerida por falsificación de documentos y estafa en Colón

Colón, Colón/Una mujer de 31 años fue aprehendida por unidades de la Policía Nacional en el sector de Polvorín, sobre la vía principal del corregimiento de Cativá, provincia de Colón, por su presunta vinculación con delitos contra la fe pública y el patrimonio económico.

De acuerdo con el informe policial, la ciudadana era requerida por las autoridades mediante un oficio fechado el 28 de mayo de 2026 por los delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos, y contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa.

La acción policial se desarrolló durante labores operativas realizadas en el corregimiento de Cativá, donde los uniformados lograron ubicar y aprehender a la mujer, quien posteriormente fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con los trámites e investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos permanentes en todo el país para ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la comisión de delitos.