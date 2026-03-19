Estación Albrook del Metro tendrá horario especial este domingo debido a trabajos de techado

Las labores se concentrarán en la zona de la pasarela peatonal hacia la Gran Terminal de Transporte , un área de acceso complejo y con mayor actividad que en la primera fase de trabajos.

Ciudad de Panamá/La estación Albrook del Metro de Panamá abrirá el domingo 22 de marzo de 2026 a las 12:00 mediodía, debido a los trabajos de instalación de la nueva estructura del techo que integrará las líneas 1 y 3.

El Metro de Panamá informó que este fin de semana se realizará la segunda fase de instalación del nuevo techo en la estación Albrook, que forma parte de la Línea 3 del sistema de transporte masivo.

Las labores se concentrarán en la zona de la pasarela peatonal hacia la Gran Terminal de Transporte, un área de acceso complejo y con mayor actividad que en la primera fase de trabajos.

Operación especial de la Línea 1 durante los trabajos

Durante el cierre parcial de la estación Albrook, la Línea 1 operará en ambos sentidos en horario regular a partir de las 7:00 a.m., desde la estación 5 de Mayo hasta la estación Villa Zaita.

Una vez abierta la estación al mediodía del domingo, los trabajos de izaje del techo continuarán en el área, pero sin afectar la seguridad de los usuarios, según confirmó la entidad.

El Metro de Panamá reafirmó su compromiso con la seguridad de los usuarios durante la ejecución de estas obras de infraestructura que buscan mejorar la conectividad entre las diferentes líneas del sistema.