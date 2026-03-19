Operativo en Santa Ana deja cuatro aprehendidos, decomiso de drogas y armas

Panamá/Un operativo policial realizado desde tempranas horas en el sector de Santa Ana dejó como resultado la aprehensión de cuatro personas, entre ellas un menor de edad, además del decomiso de sustancias ilícitas, un arma de fuego y municiones de alto calibre.

De acuerdo con las autoridades, durante las diligencias se logró ubicar a uno de los implicados que era requerido por otro delito. Todos los aprehendidos fueron trasladados para continuar con las investigaciones correspondientes en coordinación con el Ministerio Público.

Un agente de la Policía Nacional detalló los hallazgos del operativo. “Un menor de edad que mantenía en posición de sustancias ilícitas. También hay un arma de fuego tipo pistola recuperada, municiones múltiples, municiones de alto calibre y sustancias ilícitas diversas entre esta sustancia materia vegetal y polvo blanco contentivo, presumiblemente sea la droga conocida como cocaína”, explicó.

El funcionario también destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para reforzar la seguridad en la zona. “En este sector de Santa Ana hemos desplazado nuestra accionar operativo para garantizar el orden, la seguridad y mantener en la convivencia pacífica. Por ende, estamos realizando en diversos sectores esta diligencia de operativos y allanamiento conjunto con el Ministerio Público”, indicó.

La Policía Nacional explicó que estos operativos continuarán en distintas comunidades del país, con el objetivo de combatir el tráfico de drogas, el porte ilegal de armas y la actividad de grupos pandilleriles que operan en diferentes sectores.

Con información de Jocelyn Mosquera.