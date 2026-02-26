Recopa Sudamericana resultado| Lanús levanta el trofeo frente al Flamengo en el Maracaná

Este es el primer título de recopa para el club argentino y lo obtiene en el coloso de Rio de Janeiro

Brasil/Goles del paraguayo José María Canale y Dylan Aquino en la prórroga dieron a Lanús su primera Recopa Sudamericana, al decidir una victoria 3-2 sobre Flamengo en el estadio Maracaná en la vuelta del torneo.

Canale marcó en el minuto 118, con un cabezazo en un corner, y Aquino en el 120+2 para dar la sorpresa bajo un diluvio en Rio de Janeiro.

Los 90 minutos reglamentarios habían acabado con triunfo 2-1 para el Mengão.

Penales convertidos por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta en el 37 y Jorginho en el 85 llevaron la definición del pulso entre los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana al tiempo extra.

Rodrigo Castillo había marcado en el 29 tras un grave fallo de los cariocas en la salida.

El equipo argentino ganó también la semana pasada en la ida, 1-0.

Te puede interesar: Copa Sudamericana 2025| Lanús se corona campeón del torneo a costa de Atlético Mineiro

- Error y reacción -

Una increíble equivocación de Ayrton Lucas en la salida permitió a Lanús tomar ventaja: el lateral izquierdo del Flamengo dio un pase atrás demasiado corto.

Rossi, adelantado, quedó completamente vendido y Castillo robó la pelota para marcar con su teledirigido misil a un arco sin custodia.

El borrón ensució un buen comienzo de partido para el Mengão, que empujaba con ímpetu y con buenas ocasiones de gol del colombiano Jorge Carrascal y el ecuatoriano Gonzalo Plata.

El entrenador rubro-negro, Filipe Luís, había revolucionado su alineación.

El técnico de 40 años hizo cinco cambios respecto al once inicial de la semana anterior, con Danilo, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Samuel Lino y Plata como novedades. El fichaje récord de 42 millones de euros, Lucas Paquetá, se quedaba en el banquillo.

Su par de Lanús, Mauricio Pellegrino, por el contrario, repitía nombres.

Con la diana de Castillo, que había anotado siete días atrás, el Flamengo necesitaba tres tantos para ganar el trofeo y dos para forzar la prórroga y, en última instancia, la tanda de penaltis.

Sonaban pitos en el Maracaná, que afortunadamente para los locales cambiaron pronto por cánticos de apoyo.

Una insólita mano de Ramiro Carrera en el área, en un centro de Guillermo Varela, provocaba un penal.

Giorgian de Arrascaeta cobró con éxito, aunque el guardameta granate, Nahuel Losada, adivinó la dirección de su tiro y llegó a rozar la esférica.

El Flamengo siguió apretando en la segunda mitad.

Explotaba la velocidad de Plata en punta, pero el ecuatoriano, bajo la lluvia, tenía la pólvora mojada.

La respuesta de Filipe Luís fue dar entrada a un 9 puro, Pedro, y a Éverton Cebolinha.

Sin poder destrabar el compromiso, en una cancha empozada por las precipitaciones que dificultaba el juego, el técnico rubro-negro siguió moviendo piezas con los ingresos de Paquetá y, en su regreso tras problemas musculares, Jorginho. Después tocaría el turno de Bruno Henrique.

El empuje acabó en una nueva pena máxima concedió la pena máxima. Jorginho, un especialista desde los doce pasos, pateó con acierto.