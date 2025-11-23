Copa Sudamericana 2025| Lanús se corona campeón del torneo a costa de Atlético Mineiro
El club argentino alcanzó la supremacía en la tanda de penales.
Paraguay/Lanús de Argentina se consagró este sábado como campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer 5-4 en definición por penales al brasileño Atlético Mineiro en la final disputada en Asunción.
En la tercera vez que pelea por la corona de esta competición, el Granate de la provincia de Buenos Aires forzó la definición desde el punto penal tras un partido poco destacado en el estadio Defensores del Chaco que finalizó 0-0 tras 120 minutos.
El portero Nahuel Losada fue la figura al atajar tres disparos desde los doce pasos, incluido uno del ídolo albinegro Hulk.
Ahora Lanús tiene en sus vitrinas dos copas de la Sudamericana sumando la de 2013, algo que solo han logrado otros cinco equipos, entre ellos grandes de la región como Boca Juniors e Independiente de Avellaneda.
- Ficha técnica
- Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)
- Árbitro: Piero Maza (CHI)
- Tiros desde el punto penal:
- Lanús: Izquierdoz, Marcich, Aquino, Medina, Watson
- Atlético Mineiro: Scarpa, Silveira Gomes, Everson, Alexsander
Alineaciones
Lanús: Nahuel Losada - Gonzalo Pérez (Armando Méndez 104), Carlos Izquierdoz (cap), José Canale, Sasha Marcich - Eduardo Salvio (Franco Watson 94), Agustin Medina (Lautaro Acosta 119), Marcelino Moreno (Juan Edgardo Ramírez 103), Augustín Cardozo, Ramiro Carrera (Dylan Aquino 82) - Rodrigo Castillo (Walter Bou 94). DT: Mauricio Pellegrino.
Atlético Mineiro: Everson - Ruan Tressoldi Netto, Vitor Hugo, Junior Alonso (cap) - Igor Silveira Gomes, Franco Palma (Alexsander 87), Guilherme Arana (Caio Paulista 87), Bernard (Gustavo Scarpa 78) - Dudu (Gabriel Teixeira 94), Hulk, Roni (Renzo Saravia 105). DT: Jorge Sampaoli.
El camino de Lanús
- Fase de grupos
- En Valencia: Academia Puerto Cabello (VEN) - Lanús 2-2
- En Buenos Aires: Lanús - Melgar (PER) 3-0
- En Rio de Janeiro: Vasco da Gama (BRA) - Lanús 0-0
- En Arequipa: Melgar (PER) - Lanús 0-1
- En Buenos Aires: Lanús - Vasco da Gama (BRA) 1-0
- En Buenos Aires: Lanús - Academia Puerto Cabello (VEN) 2-2
- Octavos de final
- En Santiago del Estero: Central Córdoba (ARG) - Lanús 1-0
- En Buenos Aires: Lanús - Central Córdoba (ARG) 1-0 (4-2 en definición por penales)
- Cuartos de final
- En Buenos Aires: Lanús - Fluminense (BRA) 1-0
- En Rio de Janeiro: Fluminense (BRA) - Lanús 1-1
- Semifinales
- En Santiago: Universidad de Chile (CHI) - Lanús 2-2
- En Buenos Aires: Lanús - Universidad de Chile (CHI) 1-0
- Final
- En Asunción: Lanús - Atlético Mineiro (BRA) 5-4 en penales (0-0)