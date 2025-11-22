Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025| Team Panamá dice presente en la inauguración oficial

Esta es la versión 20 del evento cuya sede son dos ciudades de Perú.

Panamá/La fiesta deportiva bolivariana ya está en marcha. Con un vibrante desfile de las 17 delegaciones participantes y el encendido del Pebetero Bolivariano en la histórica Fortaleza del Real Felipe, en el Callao, Lima (Perú), quedaron oficialmente inaugurados los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, el evento que pone el broche final al calendario deportivo del continente americano.

Panamá tuvo una destacada representación en la Ceremonia de Apertura, con una delegación integrada por atletas de Esports, Levantamiento de Pesas, Esgrima y miembros del Equipo Interdisciplinario del Comité Olímpico de Panamá. El grupo estuvo liderado por los abanderados Mariadni Batista, de Levantamiento de Pesas, y Arturo Dorati, de Esgrima, quienes portaron con orgullo la bandera panameña durante el desfile inaugural.

Aunque inicialmente Yusneiry Agrazal (Lucha) había sido designada como abanderada, no pudo participar del acto simbólico al mantenerse enfocada en su preparación previa a su debut en la competencia.

Panamá tendrá actividad este domingo 23 de noviembre, cuando sus atletas participen en Tiro Deportivo, Natación, Lucha, Esports, Tiro con Arco y Levantamiento de Pesas. El país se alista así para vivir intensas jornadas de competencia y orgullo nacional en territorio peruano.

Los Juegos

Los Juegos Deportivos Bolivarianos son un evento multideportivo que reúne a los países liberados por Simón Bolívar. Son organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y se realizan cada cuatro años, al estilo de los Juegos Olímpicos pero en una escala regional.

Países participantes

Tradicionalmente participan:

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Panamá (aunque no fue liberada directamente por Bolívar, es miembro fundador de ODEBO)

En años recientes también se han invitado países como Chile, Guatemala, República Dominicana y El Salvador.

Características principales

Se celebran desde 1938 , cuando Bogotá organizó la primera edición.

, cuando organizó la primera edición. Buscan reforzar la integración deportiva y cultural entre los países miembros.

deportiva y cultural entre los países miembros. Incluyen una gran variedad de disciplinas: atletismo, natación, ciclismo, deportes de combate, deportes de equipo, entre muchos otros.

Sirven como evento preparatorio para deportistas que aspiran competir en Juegos Panamericanos u Olímpicos.

Importancia

Los Juegos Bolivarianos son vistos como una plataforma para:

Descubrir nuevos talentos deportivos.

Fortalecer la cooperación entre naciones bolivarianas.

Impulsar infraestructura deportiva en las ciudades anfitrionas.

Información del COP

