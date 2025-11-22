Ligue 1| Paul Pogba regresa al fútbol mientras PSG retoma el comando

Luego de más de dos años sin jugar, Pogba vuelve a las canchas como jugador del Mónaco.

Francia/El París Saint-Germain ganó 3-0 a Le Havre y recuperó así el liderato de la Ligue 1, este sábado en la 13ª jornada, pero el protagonismo del día fue para Paul Pogba, que regresó al fútbol después de más de dos años sin jugar, aunque su equipo Mónaco fue goleado 4-1 en Rennes.

Pogba, que tiene ahora 32 años, entró en juego ya en el minuto 85 en lugar de Mamadou Coulibaly, cuando los monegascos perdían 4-0 y todo estaba más que decidido.

Su presencia en el campo fue por lo tanto anecdótica pero fue sin duda una de las noticias del día.

Te puede interesar: Olympique Marsella es líder provisonal de la Ligue 1

El público de Rennes le recibió incluso con una ovación y también le aplaudió en sus primeros toques de balón.

"Ha sido bonito. Ha sido la vuelta de Paul Pogba, pero ahora juego con el Mónaco. Es mi equipo y no me gusta perder", dijo el futbolista en la zona mixta.

"Me ha emocionado ver al público levantarse y aplaudir. No me lo imaginaba, así que muchas gracias a todos los aficionados que estaban hoy aquí y que me han apoyado", apuntó.

El Mónaco pudo firmar el tanto del honor, obra del danés Mika Biereth, en el descuento final (90+5).

Te puede interesar: Mundial Futsal Femenino Filipinas 2025| Panamá entrena mientras empieza la acción en la cancha

- Una larga espera -

Pogba, campeón mundial con Francia en 2018, no jugaba desde el 3 de septiembre de 2023, cuando con el maillot de la Juventus venció 2-0 al Empoli en la Serie A.

Después de ello, una suspensión por dopaje y una sucesión de lesiones le han tenido apartado de los terrenos de juego.

Su contratación a finales de junio por el Mónaco generó una gran expectación, pero su estado de forma y distintos problemas físicos han ido retrasando su estreno en la competición.

Este partido en Rennes es además el primero de su carrera en la Ligue 1, ya que desarrolló la parte principal de su carrera en el extranjero, en el Manchester United y la Juventus.

Para el Mónaco, la derrota en Bretaña supone un frenazo más en su carrera por el título: el club del Principado queda octavo en la clasificación con 20 puntos, a 10 del líder PSG.

Te puede interesar: Curazao vs Panamá| Conoce a las convocadas por Toña Is para juego de Clasificatoria de Concacaf al Mundial Femenino Brasil 2027

- Misión cumplida en París -

El equipo de la capital, sin los lesionados Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi o Desiré Doué, cumplió con más solvencia que brillo la misión en su Parque de los Príncipes al vencer 3-0 a Le Havre (12º).

Los normandos asustaron en el inicio del choque, especialmente con una clarísima ocasión que desbarató con una mano salvadora en el último momento el arquero Lucas Chevalier en el 24.

Cinco minutos más tarde, el surcoreano Lee Kang-in abrió el marcador rematando a placer en el segundo palo un balón que se había paseado por el área.

La asistencia fue del portugués Nuno Mendes, que luego consiguió el segundo de la velada, en el 65, tocando tras un rebote y el balón dio en el palo antes de colarse en el interior de la portería visitante.

El tercero y definitivo llegó en el 87, cuando Bradley Barcola anotó asistido por Khvicha Kvaratshkhelia.

"Después del parón por los partidos de selecciones es fácil que los jugadores se desconcentren. Mi trabajo es decirles que los tres puntos son importantes", destacó el entrenador Luis Enrique.

De esta forma, el PSG recuperó los mandos de la clasificación, que había cedido provisionalmente el viernes al Marsella, que goleó 5-1 en Niza.

Los marselleses se quedan segundos a dos puntos y siguen igualados con el Lens (3º), que este sábado consiguió una victoria importante (1-0) en casa ante el Estrasburgo (4º), gracias a un solitario tanto del internacional burkinés Ismaëlo Ganiou (69).

El trío de cabeza se escapa en la clasificación ya que la distancia entre el tercero y el cuarto se amplía de tres a seis puntos por esa derrota del Estrasburgo.