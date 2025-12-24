Lyon apuesta por Endrick: La cesión del joven brasileño del Real Madrid para reactivar su ataque en la Ligue 1

Endrick no entraba en los planes del entrenador Xabi Alonso para la parte decisiva del curso y esta temporada solo le dio 11 minutos en la Liga española .

Lyon, Francia/Con la llegada del joven brasileño Endrick, que ha sido cedido por Real Madrid hasta el final de temporada sin opción de compra, Lyon ha reforzado su ataque y confía en esta incorporación para brillar en la Ligue 1.

Los lioneses son actualmente quintos en el campeonato francés, donde tienen la cuarta mejor defensa (16 goles recibidos) del torneo pero apenas el noveno mejor ataque (22 tantos).

Otras noticias: Real Madrid cede a Endrick al Lyon: un préstamo clave para su objetivo Mundial 2026

Obligado por las restricciones presupuestarias impuestas por el órgano de control financiero del fútbol francés, Lyon perdió en el inicio de temporada a pesos pesados de su juego ofensivo: Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Rayan Cherki y Thiago Almada.

Teniendo en cuenta esas limitaciones, el entrenador Paulo Fonseca afirmó después de la victoria del 14 de diciembre ante Le Havre (1-0) que estaba "muy satisfecho" de la primera mitad de la temporada de su equipo, que es además líder del grupo único de 36 equipos de la Europa League.

Lyon solo había podido fichar en el primer mercado de la temporada para su ataque al uruguayo Martín Satriano (dos tantos en Ligue 1), cedido por Lens.

Otras noticias: Kepa es el héroe: Arsenal supera a Crystal Palace en penales y avanza a semifinales de la Copa de la Liga

- Sin minutos en Real Madrid -

Otras noticias: El Nápoles gana la Supercopa de Italia 2025 tras vencer al Bolonia en Riad

El objetivo de sus dirigentes era esperar al mercado de enero para aprovechar alguna buena oportunidad, como ha ocurrido con Endrick.

Lyon acordó con Real Madrid una cesión por seis meses sin opción de compra en una operación que según el club galo asciende a un millón de euros (1,17 millones de dólares) "como máximo".

Endrick no entraba en los planes del entrenador Xabi Alonso para la parte decisiva del curso y esta temporada solo le dio 11 minutos en la Liga española.

A sus 19 años, Endrick (14 partidos como internacional con Brasil, 3 goles) fue presentado pronto en su país como un crack.

Firmó su primer contrato como profesional con 16 años con Palmeiras, antes de ser traspasado a mediados de 2024 a Real Madrid por 47,5 millones de euros (55,9 millones de dólares) según la web de referencia Transfermarkt.

Su llegada a Lyon es además vital para él si quiere convencer a Carlo Ancelotti para la convocatoria de Brasil al Mundial 2026.

Otras noticias: Premier League | Pep Guardiola dio una orden a sus jugadores luego de Navidad

- Huella brasileña -

En el ataque de Lyon tendrá en unas semanas como compañero al belga Malick Fofana, lesionado en noviembre en un tobillo y cuya reaparición se espera para finales de enero.

Durante su ausencia le ha suplido de manera convincente Afonso Moreira, llegado a mediados de este año desde el filial de Sporting de Lisboa.

El checo Pavel Sulc, fichado en julio, acumula 9 tantos para el Lyon, entre todas las competiciones, y ha sostenido sobre sus hombros la responsabilidad anotadora del equipo por el momento.

La adaptación de Endrick a Francia puede verse ayudada por la presencia en el plantel de Lyon del defensa brasileño Abner Vinicius.

Olympique de Lyon es un club con tradición brasileña, que comenzó con Pires Constantino (1956-1959), antes de desarrollarse en las tres últimas décadas, desde el fichaje del defensa Marcelo Kiremidjian (1993-1997).

Éste último, convertido en agente después, ha sabido guiar con habilidad a Lyon para incorporar a jugadores brasileños como Edmilson, Cris, Claudio Caçapa, Fred y, sobre todo, Juninho Pernambucano, la leyenda del club.

Juninho fue brevemente director deportivo (2019-2022) y en ese tiempo atrajo al plantel a los también brasileños Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá.

A pesar de decepciones relativas (Nilmar, Elber) o algunos fracasos claros (Camilo, Jeffinho, Cleber Anderson o Fabio Santos), Lyon confía en que Endrick pueda ganarse pronto el corazón de sus hinchas.