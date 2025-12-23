Kepa es el héroe: Arsenal supera a Crystal Palace en penales y avanza a semifinales de la Copa de la Liga
Los Gunners se enfrentarán en semifinales de la Copa de la Liga al Chelsea.
Londres, Reino Unido/El portero español Kepa Arrizabalaga fue el héroe del Arsenal este martes en Londres, al atajar el penal decisivo al defensa Maxence Lacroix y darle a los Gunners la victoria sobre Crystal Palace por 8-7 en cuartos de final de la Copa de la Liga.
Lacroix, que tuvo una noche aciaga, había adelantado al Arsenal con un gol en contra a falta de 10 minutos para el final en el Emirates Stadium, la casa de los Gunners.
Pero Marc Guehi empató para el Crystal Palace en los descuentos (90+5') y llevó la definición a los tiros desde los doce pasos.
En la tanda de penales ambos equipos anotaron sus primeros siete remates. Luego, el defensa William Saliba convirtió el octavo penal del Arsenal y Kepa se lanzó a su derecha para detener el disparo de Lacroix, asegurando la victoria por 8-7.
Fue un momento de redención para el portero español, que protagonizó un incidente polémico al negarse a ser sustituido antes de la tanda de penales de la final de la Copa de la Liga de 2019, que el Chelsea perdió contra el Manchester City.
Kepa también falló un penal en la final de la Copa de la Liga de 2022, que el Chelsea perdió contra el Liverpool en definición desde los doce pasos.
Los Gunners se enfrentarán en semifinales de la Copa de la Liga al Chelsea, en partidos de ida y vuelta que se jugarán en enero y febrero, mientras que el Manchester City jugará en la otra semi contra el defensor del título, el Newcastle United.
El Arsenal ganó la Copa de la Liga por última vez en 2020.