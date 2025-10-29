PSG sufre baja clave: Désiré Doué se lesiona antes del choque clave contra Bayern Munich

El Lens no aprovechó ese tropiezo del PSG e incluso perdió en la recta final , en su visita al Metz ,

Paris, Francia/El París Saint-Germain no pasó del empate (1-1) en el campo del Lorient este miércoles en la décima jornada de la Ligue 1, donde su atacante Désiré Doué salió lesionado a menos de una semana del duelo ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones de Europa.

El PSG, que en la pasada jornada había recuperado el liderato, suma ahora 21 puntos. Amplía incluso a dos unidades su ventaja sobre el equipo que es segundo, el Lens, que perdió 2-0 en el campo del colista Metz, cuadro que consiguió así su primer triunfo del curso.

Sin embargo, los parisinos ven peligrar su primera posición por el Marsella (3º), que retomará los mandos de la liga francesa en caso de victoria en casa ante el modesto Angers (15º) en el último turno del miércoles.

El desplazamiento a Bretaña fue de todo menos cómodo para el PSG del técnico español Luis Enrique, que contó como titulares con su Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y con el capitán brasileño Marquinhos.

El mediocampista portugués João Neves, de baja desde mediados de septiembre, disputó toda la segunda mitad.

Sin embargo, el cuadro parisino tuvo que esperar al minuto 37 para su primer tiro a puerta, por medio del portugués Nuno Mendes, que fue luego el autor del primer gol del partido al marcar con su pie derecho pese a ser zurdo (49', 0-1).

El PSG pagó un exceso de relajación y vio cómo el Lorient le igualaba 1-1, instantes después, gracias al brasileño Igor Silva (51').

"Una lesión rara" -

A partir de ahí, el héroe del partido fue el arquero local, Yvon Mvogo, autor de varias intervenciones espectaculares (57', 71', 89'), que permitieron al decimosexto clasificado de Francia salvar un punto ante el todopoderoso PSG.

"No nos merecimos la victoria", reconoció Luis Enrique. "Es una pena porque necesitamos los puntos y queremos ganarlos. Ellos se han defendido muy bien".

Pero más allá del empate, la peor noticia para el PSG fue la lesión de Doué, que en el minuto 60 fue cambiado por una lesión en el muslo derecho y sacado del campo en camilla.

El jugador se llevó las manos a la cara, lo que disparó las alarmas ante un posible daño importante.

"Siempre es una mala noticia cuando hay lesiones. Es una lesión rara. No sé exactamente cómo está, espero que no sea grave", declaró Luis Enrique tras el pitido final.

Después del partido, Doué salió del vestuario con muletas y sin apoyar en el suelo su pierna derecha camino del autocar de su equipo, constató una periodista de la AFP.

El colista sorprende al Lens -

El Lens no aprovechó ese tropiezo del PSG e incluso perdió en la recta final, por un doblete de Gauthier Hein (87' de penal, 90+1') en su visita al Metz, en un partido que estuvo interrumpido en varias ocasiones por incidentes en las gradas.

Hein fue expulsado en los festejos de su segundo tanto tras quitarse la camiseta, lo que le valió una amonestación, que motivó la roja al contar ya con una tarjeta amarilla.

El Metz, en tanto, toma un poco de oxígeno. Sigue último de la tabla, pero después de este primer triunfo de la temporada suma 5 puntos y se aproxima a cuatro de la zona de salvación.

El Niza (7º), por otra parte, tomó impulso en la lucha por los puestos europeos al ganar 2-0 al Lille (5º), mientras que Le Havre (10º) se alejó de la zona baja al vencer 1-0 al Brest (14º).