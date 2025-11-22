Mundial Futsal Femenino Filipinas 2025| Panamá entrena mientras empieza la acción en la cancha
La selección está lista para su debut en el certamen.
Panamá/La Selección de Futsal Femenino de Panamá está cerca de debutar en la primera versión del Mundial de esa rama cuya sede es Filipinas.
Las dirigidas por Amarelis De Mera afinaron detalles para su debut que será ante Italia el domingo 23 de noviembre en el PhilSports Arena de la ciudad filipina de Manila. Ese encuentro iniciará a las 4:00 a.m. (hora de Panamá).
El entrenamiento fue el último que realizó en el territorio filipino desde que se instaló en ese país tras su viajes desde Panamá el pasado 17 de noviembre.
Además de la selección italiana, las panameñas deberán enfrentar a Irán el miércoles 26 a las 5:00 a.m. y el domingo 30 ante Brasil 6:30 a.m. Todos esos juegos corresponden al Grupo D del certamen y se realizarán en el PhilSports Arena.
Te puede interesar: Copa Mundial Femenina de Futsal 2025 | Conoce el formato de competencia
Selección de Panamá
Porteras
- Nadia Ducreux
- Mariam Sanjur
Cierres
- Estefanía Salas
- Ariadna Abadía
- Caroline Milord
- María Montenegro
- Maryorie Pérez
Te puede interesar: LPF| Plaza Amador vs CAI: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de vuelta de semifinales del Torneo Clausura 2025?
Alas
- Kenia Rangel
- Maritza Escartín
- Gloria Sáenz
- Laurie Batista
- Elibeth Vásquez
Pivotes
- Erika Hernández
- Arianys Arguelles
Te puede interesar: LaLiga resultado| Barcelona vs Athletic: Azulgranas contundentes en su regreso al Camp Nou
Resultados
El certamen comenzó con cuatro partidos cuyos resultados fueron los siguientes:
- Marruecos 0-6 Argentina
- Filipinas 0-6 Polonia
- Colombia 2-0 Canadá
- España 5-2 Tailandia
Te puede interesar: Resultados | ¡Definidos los Semifinalistas! Dramáticos Cuartos de Final en el Mundial Sub-17 Catar 2025
El torneo
Datos generales
- Edición
- Es la primera edición del Mundial femenino de futsal organizado por la FIFA.
- Fechas
- Se jugará del 21 de noviembre al 7 de diciembre de 2025.
- País anfitrión y sedes
- Las sedes son Pasig City (Área metropolitana de Manila) y Victorias City, en la provincia de Negros Occidental.
- Todos los partidos se disputarán en el PhilSports Arena, en Pasig City.
- Participantes
- Habrá 16 selecciones.
- Equipos confirmados: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, IR Irán, Italia, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Panamá, Filipinas (anfitrión), Polonia, Portugal, España, Tanzania y Tailandia.
- Formato del torneo
- Se dividirán en 4 grupos de 4 equipos.
- Avanzan a la siguiente fase los dos mejores de cada grupo, que pasarán a cuartos de final, luego semifinales, partido por el tercer puesto y final.
- Entradas / boletos
- La venta general de boletos ya está abierta.
- Hay varios tipos de entradas: por ejemplo, la categoría más económica cuesta PHP 499, y da acceso a doble jornada (dos partidos).
- También hubo preventa especial para tarjetas Visa.
- Mensaje de FIFA / repercusión
- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó el torneo como un “game-changer”: es un paso muy importante para dar visibilidad al futsal femenino.
- Se espera que el torneo deje un legado en Filipinas: mejorar infraestructura de futsal, fomentar el deporte en mujeres, fortalecer programas locales.
- Árbitras
- Se han designado árbitras para el torneo.
- Grupos
- Grupo A: Filipinas, Polonia, Marruecos, Argentina
- Grupo B: España, Tailandia, Colombia, Canadá
- Grupo C: Portugal, Tanzania, Japón, Nueva Zelanda
- Grupo D: Brasil, Irán, Italia, Panamá