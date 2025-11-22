Mundial Futsal Femenino Filipinas 2025| Panamá entrena mientras empieza la acción en la cancha

La selección está lista para su debut en el certamen.

Panamá/La Selección de Futsal Femenino de Panamá está cerca de debutar en la primera versión del Mundial de esa rama cuya sede es Filipinas.

Las dirigidas por Amarelis De Mera afinaron detalles para su debut que será ante Italia el domingo 23 de noviembre en el PhilSports Arena de la ciudad filipina de Manila. Ese encuentro iniciará a las 4:00 a.m. (hora de Panamá).

El entrenamiento fue el último que realizó en el territorio filipino desde que se instaló en ese país tras su viajes desde Panamá el pasado 17 de noviembre.

Además de la selección italiana, las panameñas deberán enfrentar a Irán el miércoles 26 a las 5:00 a.m. y el domingo 30 ante Brasil 6:30 a.m. Todos esos juegos corresponden al Grupo D del certamen y se realizarán en el PhilSports Arena.

Te puede interesar: Copa Mundial Femenina de Futsal 2025 | Conoce el formato de competencia

Selección de Panamá

Porteras

Nadia Ducreux

Mariam Sanjur

Cierres

Estefanía Salas

Ariadna Abadía

Caroline Milord

María Montenegro

Maryorie Pérez

Alas

Kenia Rangel

Maritza Escartín

Gloria Sáenz

Laurie Batista

Elibeth Vásquez

Pivotes

Erika Hernández

Arianys Arguelles

Resultados

El certamen comenzó con cuatro partidos cuyos resultados fueron los siguientes:

Marruecos 0-6 Argentina

Filipinas 0-6 Polonia

Colombia 2-0 Canadá

España 5-2 Tailandia

El torneo

Datos generales