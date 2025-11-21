Resultados | ¡Definidos los Semifinalistas! Dramáticos Cuartos de Final en el Mundial Sub-17 Catar 2025

Lunes 24 de noviembre semifinales del Mundial Sub17 de Catar 2025 con los siguientes partidos: Austria vs Italia 8:30 am y Portugal vs Brasil 11:00 am EN VIVO por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La jornada del 21 de noviembre de 2025 en la zona de Aspire Zone definió a los cuatro equipos que avanzan a las semifinales de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™.

Los cuartos de final se caracterizaron por la intensidad y, en su mayoría, por resultados sumamente ajustados.

Marcadores Estrechos Marcan el Inicio

La acción comenzó temprano con dos encuentros que se decidieron por la mínima diferencia.

En el Partido n.º 98, disputado en el Campo 3, Austria logró imponerse 1-0 a Japón. El único gol que selló el pase austriaco fue obra de Johannes MOSER, quien perforó la red nipona en el minuto 49.

Poco después, en el Campo 5, la selección de Italia protagonizó otra victoria 1-0 frente a Burkina Faso. Los italianos tuvieron que esperar hasta los minutos finales para asegurar su cupo, cuando Thomas CAMPANIELLO anotó el tanto de la victoria en el minuto 83.

Portugal Consolida su Pase

En el Partido n.º 97, Portugal mostró una superioridad más clara al vencer 2-0 a Suiza en el Campo 2. Los portugueses aseguraron su ventaja en la primera mitad gracias a MATEUS MIDE, que marcó a los 41 minutos. Ya en la segunda parte, JOSE NETO sentenció el encuentro al minuto 53.

Drama y Goles Tardíos en el Cierre

El telón de los cuartos de final cerró con el encuentro más vibrante de la fecha en el Campo 7, donde Brasil superó 2-1 a Marruecos.

Los sudamericanos tomaron la ventaja inicialmente con un gol de DELL a los 16 minutos. Sin embargo, Marruecos logró empatar antes del descanso gracias a un penal convertido por Ziyad BAHA en el 45'+4'.

El marcador de 1-2 a favor de Brasil se definió en el tiempo de descuento de la segunda mitad. A pesar de que el marcador final indica una diferencia de un solo gol, los brasileños vivieron un final de infarto con dos anotaciones cruciales de DELL en los minutos 90'+5' y 90'+8', asegurando así su dramático pase a la siguiente fase del torneo.

