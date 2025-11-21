Mundial 2026| Presidente de la Federación de Costa Rica se disculpa por eliminación en camino al torneo orbital

La próxima Copa del Mundo se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y la podrás vivir a través de TVMAX.

Costa Rica/El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, pidió este viernes disculpas a la afición del país por el "fracaso" que supuso la no clasificación de Costa Rica para el Mundial de Norteamérica 2026.

Costa Rica, que ha estado en seis Copas del Mundo, quedó fuera de la carrera mundialista esta semana tras finalizar el clasificatorio de la Concacaf en el tercer lugar de su grupo, en el que Haití logró el boleto directo para la máxima cita del fútbol.

"(Quiero) pedir una disculpa a la afición, a los patrocinadores, a toda la familia del fútbol por el fracaso de este proceso mundialista, la verdad que esa es la mejor palabra que lo puede describir", dijo Maroto en conferencia de prensa.

La eliminación provocó la separación del cargo del seleccionador, el mexicano Miguel el "Piojo" Herrera, muy criticado por la afición tica, que vio a su equipo nacional en los tres últimos mundiales.

En los seis partidos de la fase final, Costa Rica solo pudo ganar a la colista Nicaragua, en una llave donde también estaban Haití y Honduras.

"Lo que toca es empezar nuevamente" y "pensar en el proyecto que vamos a tener ahora para el 2030 y enfocarnos en eso", indicó Maroto.

El dirigente señaló que aún no hay candidatos para sustituir a Herrera al frente del combinado nacional.

"No tenemos nombres en la mesa, no tenemos todavía propuestas de un posible entrenador", afirmó.

La afición costarricense aún tiene en la memoria la hazaña de Brasil 2014, cuando su selección alcanzó sorpresivamente los cuartos de final, tras dejar en el camino a colosos como Italia e Inglaterra.

Historia en mundiales

La Selección de Costa Rica ha participado en 6 Copas del Mundo (hasta 2022). Es una de las selecciones más destacadas de la Concacaf gracias a sus buenas actuaciones, especialmente en 1990 y 2014.

Italia 1990 — Octavos de final

Primera participación mundialista.

Clasificó segunda en el Grupo C tras victorias ante Escocia y Suecia .

y . Eliminada en octavos por Checoslovaquia (4–1) .

. Entrenador: Bora Milutinović .

. Considerado uno de los debuts más exitosos de un país nuevo en un Mundial.

Corea–Japón 2002 — Fase de grupos

En un grupo difícil con Brasil , Turquía y China .

, y . Venció a China, empató con Turquía y cayó ante Brasil.

Quedó eliminada por diferencia de goles respecto a Turquía.

Alemania 2006 — Fase de grupos

Partió en el partido inaugural contra Alemania (derrota 4–2).

(derrota 4–2). Pérdidas también ante Ecuador y Polonia .

y . No sumó puntos.

Brasil 2014 — Cuartos de final (mejor participación histórica)

Conocida como la “Generación de Oro” y el Grupo de la Muerte:

Rivales del grupo: Uruguay, Italia, Inglaterra (todos campeones del mundo).

(todos campeones del mundo). Costa Rica ganó el grupo invicta.

Eliminó a Grecia en octavos (penales).

Perdió ante Países Bajos en cuartos, también por penales.

Figura destacada: Keylor Navas.

Rusia 2018 — Fase de grupos

Grupo con Brasil, Suiza, Serbia .

. Logró 1 punto (empate con Suiza).

Eliminada en primera ronda.

Catar 2022 — Fase de grupos