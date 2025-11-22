LPF| Plaza Amador vs CAI: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de vuelta de semifinales del Torneo Clausura 2025?

Panamá/El Plaza Amador y el CAI tienen una cita importante en el COS Sports Plaza donde se enfrentarán en el partido de vuelta de su serie semifinal en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los plazinos sueñan con alcanzar su cuarta final consecutiva y, por ende, conquistar el bicampeonato. Para ello enfrentarán a unos 'vikingos' deseosos de reverdecer los laureles.

Mientras el Plaza intenta establecer una hegemonía, después de conquistar el campeonato en el certamen Apertura de este año, el CAI intentará retomar el sitial que tenía cuando conquistó cuatro de cinco torneos realizados entre los años 2022 y 2024.

Para llegar a la final, la consigna de ambos colectivos será imponerse en el encuentro de este sábado tras empatar a dos anotaciones en el juego de ida que se disputó el pasado 15 de noviembre en el 'Muquita' Sánchez. Uno de ellos enfrentará al Alianza FC en la final que se disputará el sábado 29 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Partido anterior

El compromiso inició con dominio del conjunto de La Chorrera, que rápidamente impuso condiciones en su casa. La presión alta y la agresividad ofensiva de los vikingos tuvo recompensa al minuto 17, cuando el colombiano Luis García abrió el marcador con un remate certero que dejó sin opciones al guardameta plazino.

El CAI mantuvo el control y logró ampliar la ventaja justo antes del descanso. En el 45+5’, Víctor Ávila aprovechó un balón suelto en el área para empujarla al fondo de la red y colocar el 2-0, un golpe anímico que parecía encaminar la serie a su favor.

Pero el Plaza Amador, fiel a su historia y a su espíritu competitivo, respondió con carácter en el complemento. Los leones recortaron distancias al minuto 70 gracias a Yoameth Murillo, quien definió con categoría tras una jugada elaborada por la banda derecha.

Cuando el CAI parecía llevarse la victoria, llegó el momento dramático del partido. En el 90+2’, Joseph Jones silenció el Muquita con un remate dentro del área que puso el 2-2 final, dejando la eliminatoria totalmente abierta para el duelo de vuelta en la ciudad capital.

El empate refleja la paridad entre dos equipos acostumbrados a pelear instancias decisivas y promete un cierre electrizante en el segundo capítulo de esta semifinal.

Datos importantes