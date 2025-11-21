LPF resultado | Alianza es el primer finalista al dejar sin sotana a los monjes del San Francisco

Este sábado desde las 8:00 pm la segund asemifinal entre Plaza Amador y Club Atlético Independiente EN VIVO por TVMAX, TVNPass y nuestro canal de Youtube.

Panamá/El Alianza FC logró este viernes un triunfo histórico en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, al derrotar 1-2 al San Francisco FC en el partido de vuelta de la semifinal del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Con este resultado, los pericos sellaron su clasificación a la gran final, tras el empate 1-1 en el duelo de ida.

El encuentro comenzó con alta intensidad de ambos lados, reflejando el clima de tensión típico de una llave decisiva. El Alianza FC daría el primer golpe al minuto 35, cuando Reynaldinho Verley aprovechó un balón filtrado y definió con frialdad para colocar el 0-1 parcial y encaminar la serie a favor de los visitantes.

Sin embargo, los monjes del San Francisco FC no estaban dispuestos a ceder su casa sin pelear. En la segunda mitad aumentaron la presión y, tras varios intentos, lograron el ansiado empate al minuto 78 por intermedio de Édgar Góndola, quien remató de cabeza dentro del área para poner el 1-1 y desatar la euforia de la afición chorrerana.

Cuando todo parecía indicar que el partido se iría al tiempo extra, apareció el golpe definitivo. Al minuto 87, John Jairo Alvarado recibió un pase profundo, encaró al arquero y definió con categoría para firmar el 1-2 que silenció el “Muquita” y confirmó la clasificación del conjunto verdiblanco.

Con este resultado, el Alianza FC se convierte en el primer finalista del Clausura 2025, consolidando una campaña en la que han mostrado regularidad, solidez defensiva y una eficacia notable en los momentos claves.

La final del torneo está programada para el 29 de noviembre en el histórico estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde los pericos buscarán levantar un nuevo título nacional. Su rival saldrá del cruce entre Plaza Amador y el Club Atlético Independiente (CAI), una llave que se definirá en las próximas horas.

El cuadro verdiblanco se ilusiona con cerrar el semestre de manera perfecta, mientras su afición sueña con una nueva estrella en la vitrina de los pericos.

