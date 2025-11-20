Selección de Panamá | La FPF desmiente rumores: Reebok sigue como patrocinador oficial de la sele

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF) emitió este jueves un comunicado oficial para desmentir categóricamente los rumores que circulan en torno a un supuesto cambio de marca deportiva para la Selección Nacional.

La Federación Panameña de Fútbol, reafirmó su alianza comercial con Reebok, asegurando que el vínculo contractual se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, y que no existe ninguna intención de venta ni reemplazo de patrocinador.

Este pronunciamiento llega en un momento de alta visibilidad para el fútbol panameño, tras la histórica clasificación al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El equipo canalero consiguió su segundo pase mundialista, luego de haber debutado en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, consolidando así su presencia en la élite del fútbol internacional.

La FPF destacó que bajo el marco de esta alianza con Reebok, se han alcanzado hitos trascendentales, como la primera clasificación al Mundial femenino y la reciente gesta del equipo masculino. En ese sentido, la Federación reiteró su compromiso con la marca, calificándola como un socio estratégico en el desarrollo del fútbol nacional.

“La FPF desmiente cualquier noticia falsa en donde se mencione que la Federación tenga intenciones sobre alguna venta de marcas”, señala el comunicado, que también subraya la continuidad del acuerdo con Reebok como parte integral del proyecto deportivo rumbo a 2026.

Con esta aclaración, la Federación Panameña de Fútbol busca poner fin a las especulaciones y enfocar la atención en el verdadero protagonista: un equipo que ha demostrado carácter, evolución y ambición, y que se prepara para representar a Panamá en el escenario más grande del planeta.

Reebok también desmiente

En paralelo, Fashion Fitness Group, Inc., representante de Reebok Panamá, publicó su propio comunicado oficial para aclarar los rumores que han circulado en redes sociales sobre un supuesto patrocinio confirmado con la Selección Nacional de Fútbol de Panamá.

La empresa expresó su orgullo por el desempeño del equipo en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y felicitó al cuerpo técnico, a la FEPAFUT y a los jugadores por su entrega y carácter. Sin embargo, fue enfática en señalar que no existe ningún vínculo formal entre la marca y la Selección Nacional en este momento.

“Actualmente no existe ningún vínculo, acuerdo o compromiso formal entre nuestra marca y la Selección Nacional de Fútbol de Panamá”, indica el comunicado firmado por Leon Falic, presidente de Fashion Fitness Group.

La empresa confirmó que presentó una propuesta de patrocinio hace varios meses, pero que no ha recibido respuesta oficial por parte de la Federación Panameña de Fútbol. A pesar de ello, reiteró su compromiso con el deporte nacional y su disposición a futuras colaboraciones que impulsen el desarrollo del fútbol en el país.

Con este doble desmentido, tanto la FPF como Reebok Panamá buscan poner fin a las especulaciones y enfocar la atención en lo verdaderamente importante: el histórico momento que vive Panamá, con su segunda clasificación mundialista y una afición que sueña con ver a la selección de Panamá brillar en el escenario global.

