Selección de Panamá y la Federación Panameña de Fútbol reciben carta de FIFA por el pase al Mundial 2026

La selección de Panamá consiguió su pase al Mundial 2026 y se convirtió en la única de Centroamérica que estará presente.

Panamá/La Selección de Panamá escribió una nueva página dorada en su historia futbolística al clasificar por segunda vez a una Copa Mundial de la FIFA, tras vencer con autoridad a El Salvador por 3-0 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El resultado, combinado con el desenlace en Ciudad de Guatemala y el partido ante Surinam (3-1) confirmó el boleto directo al Mundial 2026, desatando una ola de emoción en todo el país.

La respuesta no tardó en llegar desde Zúrich. En una carta fechada el 19 de noviembre de 2025, la FIFA felicitó oficialmente a Panamá por su clasificación, destacando que este logro es reflejo del crecimiento sostenido del fútbol nacional y del compromiso de sus jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. El documento, firmado por Gianni Infantino y Mattias Grafström, reconoce el esfuerzo colectivo que ha llevado a Panamá a consolidarse como una potencia emergente en la región.

La noche de clasificación fue una exhibición de carácter y convicción. El equipo canalero salió decidido a imponer condiciones desde el primer minuto:

El primer gol fue obra de César Blackman , tras una jugada colectiva que desarmó la defensa salvadoreña.

fue obra de , tras una jugada colectiva que desarmó la defensa salvadoreña. El segundo tanto llegó desde el punto penal, ejecutado con precisión por Eric Davis , luego de una falta sobre Cecilio Waterman .

llegó desde el punto penal, ejecutado con precisión por , luego de una falta sobre . El tercer gol, firmado por José Luis Rodríguez, selló la victoria y el pase heroico al Mundial 2026.

La carta de la FIFA subraya además su compromiso con la organización de un torneo inclusivo e innovador, y expresa su entusiasmo por contar con la participación de Panamá en esta nueva edición del evento más importante del fútbol mundial.

Con esta clasificación, la Marea Roja no solo celebra un triunfo deportivo, sino también un reconocimiento internacional que valida años de trabajo, pasión y entrega. El país entero se prepara para vivir una nueva aventura mundialista, con la esperanza de dejar una huella imborrable en el escenario global.

