¡Panamá lo logró! La selección canalera vuelve al Mundial y escribe otra página dorada rumbo a 2026

Panamá/La Selección de Panamá cumplió con su deber y selló su clasificación al Mundial 2026 tras derrotar este martes a El Salvador por 3-0 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, un triunfo que, junto al resultado en Ciudad de Guatemala, confirmó el tan esperado boleto directo a la próxima Copa del Mundo.

Fue una noche de tensión, expectativa y celebración para todo el país, que vio cómo el equipo canalero resolvió con autoridad su último desafío de las Eliminatorias Concacaf.

El partido comenzó con un Panamá agresivo, decidido a imponer condiciones desde el inicio, y encontró recompensa rápidamente. El primer gol llegó gracias a una brillante acción colectiva definida por César Blackman, mientras que el segundo tanto fue obra de Eric Davis, quien convirtió de penal luego de una falta cometida sobre Cecilio Waterman. El tercer tanto fue de José Luis Rodríguez sellando así un heróico pase al Mundial 2026.

La tensión se trasladó inevitablemente al Estadio El Trébol, donde Guatemala necesitaba ganar para evitar el repechaje de Panamá. Contra todo pronóstico y bajo la presión de su despedida, los chapines vencieron 3-1 a Surinam, resultado que completó el rompecabezas perfecto para los panameños. El pitazo final en ambos estadios desató la euforia: Panamá está en el Mundial 2026, logrando su tercera clasificación en la historia y consolidando un proceso de madurez futbolística que hoy vuelve a escribir un capítulo inolvidable.

Estadísticas del partido

El partido dejó un claro mensaje: un equipo dominó de principio a fin. La diferencia en Goles Esperados (xG) fue abismal: 3.35 contra apenas 0.36 del rival. Esa cifra no solo mide la calidad de las ocasiones creadas, sino también la capacidad de transformar la posesión en peligro real. Y hablando de posesión, el control fue absoluto: 70% de posesión de balón frente a un escaso 30%, lo que marcó el ritmo y la dinámica del encuentro.

La ofensiva fue contundente: 21 disparos totales, con 10 a portería, mientras que el adversario apenas intentó 5 tiros, de los cuales solo 1 fue al arco. La estadística de 8 ocasiones claras de gol frente a 0 del rival confirma que el dominio no fue solo territorial, sino también en la generación de oportunidades.

Ataque constante y variado

El equipo dominante mostró una presencia permanente en el área rival: 17 disparos dentro del área contra 3, y 39 toques en el área contraria frente a apenas 5. Incluso hubo 2 remates al poste, que pudieron ampliar aún más la diferencia.

En la construcción de juego, la precisión fue notable: 487 pases acertados de 544 intentos (90%), mientras que el rival apenas logró 174 de 234 (74%). En el último tercio del campo, la diferencia fue aún más marcada: 115 de 146 (79%) frente a 27 de 60 (45%).

La estadística de Asistencias Esperadas (xA) también refleja la superioridad: 3.12 contra 0.36, lo que demuestra la capacidad de generar oportunidades claras para los compañeros. El único punto débil estuvo en los centros: 0% de efectividad en 6 intentos, un aspecto a mejorar pese al dominio general.

Defensa firme y sin concesiones

En defensa, el equipo dominante cometió 21 faltas, mientras que el rival sumó 15. La intensidad se reflejó en los duelos: 44 ganados frente a 38, y en las recuperaciones: 8 despejes contra 18, además de 5 intercepciones frente a 3.

La eficacia en los tackles fue del 70% (7/10), superior al 56% (5/9) del adversario. Un detalle clave: no hubo errores que derivaran en gol, mientras que el rival sí sufrió 1 error que terminó en disparo. Esa solidez defensiva permitió mantener el control sin dar concesiones peligrosas.

Portería: contraste evidente

En la portería, la diferencia fue clara. El equipo dominante apenas necesitó 1 intervención del guardameta, mientras que el rival tuvo que realizar 5 atajadas para evitar una goleada aún mayor.

El dato de Goles Esperados en tiros a portería (xGOT) es revelador: 2.78 frente a 0.01, lo que refleja la calidad de los remates recibidos por cada arquero. Incluso el registro de goles prevenidos muestra el contraste: -0.22 para el rival, lo que indica que no logró detener lo que debía, frente a un escenario prácticamente sin exigencias para el equipo dominante.

Las cifras pintan un retrato inequívoco: el partido fue un monólogo. Con posesión aplastante, más de 20 disparos, 8 ocasiones claras, y una diferencia abismal en Goles Esperados, el equipo dominante no solo controló el balón, sino que transformó ese control en peligro constante.

El rival, limitado a 5 disparos y sin generar ocasiones claras, apenas pudo resistir gracias a las intervenciones de su portero. En definitiva, las estadísticas confirman lo que se vio en el campo: un equipo que jugó para ganar desde el primer minuto, imponiendo su estilo y dejando claro que la diferencia entre ambos conjuntos fue tan amplia en los números como en el juego.