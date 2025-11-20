Michael Amir Murillo| Olympique de Marsella da informe sobre lesión del jugador panameño

Murillo tuvo que salir de la concentración de la Selección de Panamá, a solicitud del club marsellés, por las molestias físicas que presentó.

Panamá/Michael Amir Murillo fue uno de los jugadores convocados para integrar la Selección de Panamá en las dos últimas jornadas de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. Sin embargo presentó unas molestias físicas que le impidieron participar de esos encuentros. Su club, el Olympique de Marsella, solicitó su regreso a Francia y este jueves dio a conocer el diagnóstico de su lesión.

El equipo que compite en la Ligue 1 de Francia emitió un comunicado que precisa que el panameño tiene una "lesión muscular en el muslo izquierdo".

"El jugador está siguiendo el protocolo de tratamiento adecuado y será reevaluado en los próximos días", precisó el Marsella.

Antecedente

Durante los entrenamientos previos, al partido entre las selecciones de Panamá y Guatemala, Murillo practicó con molestias musculares, a pesar de eso se mantuvo con el equipo y viajó con hacia tierras guatemaltecas, pero no jugó ese encuentro que se disputó el jueves 13 de noviembre. Antes del viaje, la Federación Panameña de Fútbol informó de la incorporación, de último momento, de Iván Anderson.

Luego del retorno a Panamá, desde Guatemala, el Marsella solicitó a la Federación que liberara a Murillo para que viajara a Francia. Dicha solicitud se cumplió antes del partido del martes 18 de noviembre contra El Salvador.

Trayectoria con la 'Sele'

Debut y primeros años

debutó con la en . Su primera convocatoria fue para un amistoso, y desde joven mostró su compromiso con la camiseta: ha dicho que siempre fue su sueño jugar por la selección.

Participación en torneos importantes

Formó parte del equipo que logró la primera clasificación de Panamá a un Mundial (Rusia 2018).

y las . También ha representado a Panamá en la Copa América 2024.

Número de partidos y goles

con la selección. De acuerdo con su perfil, tiene 89 apariciones y ha marcado 9 goles con Panamá (según datos de Wikipedia).

y ha marcado con Panamá (según datos de Wikipedia). Algunos de sus goles han sido en amistosos y en torneos como la Liga de Naciones o la Copa América.

Rol en el equipo

es considerado uno de los pilares defensivos de la selección: juega como y aporta tanto en defensa como en salida ofensiva. Su liderazgo y constancia lo han posicionado como uno de los jugadores más regulares de la "era moderna" de la selección panameña .

y lo han posicionado como uno de los jugadores más regulares de la "era moderna" de la . Ha expresado que siempre que es convocado lo hace "para representar a su país de la mejor manera".

Reconocimiento y logros