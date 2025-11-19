Kadir Barría | Mira los goles del panameño con Botafogo en la Serie A de Brasil

Mientras Panamá celebraba su clasificación a su segundo Mundial , Kadir Barria aportaba su propia alegría con una noche que difícilmente olvidará.

Panamá/En una noche histórica para el fútbol panameño, mientras la Selección de Panamá sellaba su clasificación al Mundial 2026, otro compatriota brillaba en uno de los escenarios más exigentes del continente. El juvenil Kadir Barria, jugador del Botafogo de Brasil, marcó dos goles y fue figura en el triunfo 3-2 de su equipo sobre Sport Recife en la Serie A Betano.

El panameño ingresó al minuto 39 debido a la lesión de Alex Telles, y convirtió esa oportunidad en una actuación extraordinaria. Su impacto desde el banquillo cambió el rumbo del encuentro, demostrando personalidad, talento y un instinto goleador que Botafogo celebra y valora.

Barria anotó su primer gol con una definición precisa dentro del área tras una jugada bien elaborada por su equipo. Minutos más tarde, volvió a hacerse presente en el marcador aprovechando un rebote, mostrando frialdad y capacidad para decidir partidos en momentos clave. Ambos tantos fueron cruciales para que Botafogo remontara y sellara la victoria ante un combativo Sport Recife.

Con este doblete, el joven panameño deja claro que tiene nivel para consolidarse en la élite del fútbol brasileño. Su actuación fue destacada en los medios locales, que elogiaron su madurez pese a su corta edad y su capacidad para responder en un encuentro de alta exigencia.

La coincidencia no pudo ser más simbólica: mientras Panamá celebraba su clasificación a su segundo Mundial, Kadir Barria aportaba su propia alegría con una noche que difícilmente olvidará. Su rendimiento reafirma el crecimiento del talento panameño en el extranjero y lo coloca como uno de los nombres a seguir en el futuro inmediato del fútbol canalero.

El istmeño no solo ayudó a Botafogo a sumar tres puntos vitales, sino que también envió un mensaje claro: el futuro del fútbol panameño está en buenas manos.