Convocados por Felipe Baloy para entrenamientos de la selección Sub-17 de Panamá

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá, dirigida por el entrenador Felipe Baloy, continúa con su proceso de preparación de cara al Campeonato Sub-17 de CONCACAF 2026, torneo que se disputará en el mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la Ciudad de Panamá.

Los dirigidos por el DT Felipe Baloy iniciaron entrenamientos la semana pasada y retomaron sesiones este lunes 22 y martes 23 de diciembre, manteniendo el plan de trabajo durante esta semana en las fechas previamente establecidas, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al torneo clasificatorio.

Actualmente, la preselección Sub-17 se mantiene entrenando en el COS Sports Plaza, con un grupo aproximado de 35 jugadores del plano local, quienes buscan ganarse un puesto en la lista final.

Los entrenamientos continuarán durante las Fiestas de Fin de Año, con la consigna de no perder ritmo competitivo y cuidar cada detalle de cara al importante compromiso que otorga boletos a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

La Selección Sub-17 de Panamá hará su debut oficial en el Campeonato Sub-17 de CONCACAF el próximo jueves 5 de febrero, cuando enfrente al combinado juvenil de Dominica en el Rommel Fernández.

Cuerpo técnico de la Selección Sub-17

Felipe Baloy – Director técnico

– Director técnico Wess Torres – Asistente técnico

– Asistente técnico Salvador Márquez – Preparador físico

– Preparador físico Manuel Torres – Preparador de porteros

– Preparador de porteros Luis Rojo – Video analista

Lista de jugadores convocados a entrenar

PORTEROS

Adamir Aparicio – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Luis Ledezma – Umecit FC

– Umecit FC Luis Rodríguez – Sporting SM

DEFENSAS

Ismael Hinestroza – Tauro FC

– Tauro FC Emanuel Edwards – CA Independiente

– CA Independiente Renso Reyes – CA Independiente

– CA Independiente Johan Andrade – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Josmil Alderete – Tauro FC

– Tauro FC Elías Bustamante – Academia Costa del Este

– Academia Costa del Este Cristian Ibarra – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Ian Lucca Centella – Panamá City FC

– Panamá City FC Anderson Ojo – CD Universitario

VOLANTES

Jossimar Insturain – Tauro FC

– Tauro FC Jaffet Valles – Alianza FC

– Alianza FC Lucas Norte – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Alfredo Maduro – Academia Costa del Este

– Academia Costa del Este Yadath Justiniani – San Francisco FC

– San Francisco FC Lucio Ceballos – Sporting SM

– Sporting SM Fiorentino Tizzoni – Academia Costa del Este

– Academia Costa del Este Jorge Aguilar – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Estevis López – Academia Costa del Este

– Academia Costa del Este Gabriel Quiroz – Tauro FC

– Tauro FC Oliver Pinzón – CD Universitario

– CD Universitario Joseph López – San Francisco FC

– San Francisco FC Joseph Choy – Academia Costa del Este

– Academia Costa del Este Jasio Jordan – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Eric Ramos – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Ronaldo Matos – Sporting SM

– Sporting SM Dylan Martínez – Tauro FC

– Tauro FC Giovani Rodríguez – San Francisco FC

– San Francisco FC Emanuel Rodríguez – Tauro FC

– Tauro FC Manuel Jiménez – CA Independiente

DELANTEROS

Steven Arboleda – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Andrés Castillo – CA Independiente

– CA Independiente Jassir Feliciano – Veraguas United

