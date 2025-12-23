Convocados por Felipe Baloy para entrenamientos de la selección Sub-17 de Panamá
Actualmente, la preselección Sub-17 se mantiene entrenando en el COS Sports Plaza, con un grupo aproximado de 35 jugadores del plano local.
Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá, dirigida por el entrenador Felipe Baloy, continúa con su proceso de preparación de cara al Campeonato Sub-17 de CONCACAF 2026, torneo que se disputará en el mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la Ciudad de Panamá.
Los dirigidos por el DT Felipe Baloy iniciaron entrenamientos la semana pasada y retomaron sesiones este lunes 22 y martes 23 de diciembre, manteniendo el plan de trabajo durante esta semana en las fechas previamente establecidas, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al torneo clasificatorio.
Los entrenamientos continuarán durante las Fiestas de Fin de Año, con la consigna de no perder ritmo competitivo y cuidar cada detalle de cara al importante compromiso que otorga boletos a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.
La Selección Sub-17 de Panamá hará su debut oficial en el Campeonato Sub-17 de CONCACAF el próximo jueves 5 de febrero, cuando enfrente al combinado juvenil de Dominica en el Rommel Fernández.
Cuerpo técnico de la Selección Sub-17
- Felipe Baloy – Director técnico
- Wess Torres – Asistente técnico
- Salvador Márquez – Preparador físico
- Manuel Torres – Preparador de porteros
- Luis Rojo – Video analista
Lista de jugadores convocados a entrenar
PORTEROS
- Adamir Aparicio – CD Plaza Amador
- Luis Ledezma – Umecit FC
- Luis Rodríguez – Sporting SM
DEFENSAS
- Ismael Hinestroza – Tauro FC
- Emanuel Edwards – CA Independiente
- Renso Reyes – CA Independiente
- Johan Andrade – CD Plaza Amador
- Josmil Alderete – Tauro FC
- Elías Bustamante – Academia Costa del Este
- Cristian Ibarra – CD Plaza Amador
- Ian Lucca Centella – Panamá City FC
- Anderson Ojo – CD Universitario
VOLANTES
- Jossimar Insturain – Tauro FC
- Jaffet Valles – Alianza FC
- Lucas Norte – CD Plaza Amador
- Alfredo Maduro – Academia Costa del Este
- Yadath Justiniani – San Francisco FC
- Lucio Ceballos – Sporting SM
- Fiorentino Tizzoni – Academia Costa del Este
- Jorge Aguilar – Deportivo Árabe Unido
- Estevis López – Academia Costa del Este
- Gabriel Quiroz – Tauro FC
- Oliver Pinzón – CD Universitario
- Joseph López – San Francisco FC
- Joseph Choy – Academia Costa del Este
- Jasio Jordan – CD Plaza Amador
- Eric Ramos – CD Plaza Amador
- Ronaldo Matos – Sporting SM
- Dylan Martínez – Tauro FC
- Giovani Rodríguez – San Francisco FC
- Emanuel Rodríguez – Tauro FC
- Manuel Jiménez – CA Independiente
DELANTEROS
- Steven Arboleda – CD Plaza Amador
- Andrés Castillo – CA Independiente
- Jassir Feliciano – Veraguas United
Con información de la FPF
